La résolution des actionnaires d’AAPL appelle au soutien du droit de réparation

Une résolution des actionnaires de l’AAPL appelle Apple à “cesser ses politiques anti-réparation” pour éviter de nuire à la réputation de l’entreprise.

En particulier, la résolution indique qu’Apple rend difficile les réparations de bricolage et de tiers contredit la position du fabricant d’iPhone sur l’environnement.

iFixit note la résolution :

Apple et John Deere, principaux antagonistes du mouvement Right to Repair, devront peut-être bientôt expliquer leurs programmes de réparation dominants à l’un de leurs publics les plus exigeants : leurs actionnaires.

US PIRG, en collaboration avec sa société de fonds communs de placement socialement responsable, Green Century Funds, a déposé des résolutions d’actionnaires auprès d’Apple et de John Deere, leur demandant de rendre compte des “politiques de réparation anticoncurrentielles”. Les deux résolutions exhortent les entreprises à lutter contre la réparation indépendante et à ignorer le large virage politique vers les lois sur le droit à la réparation.

La résolution Apple de Green Century indique que l’entreprise “risque de perdre sa réputation de leader climatique si elle ne cesse pas ses pratiques anti-réparation” […] La résolution de Green Century exige que l’entreprise fasse marche arrière pour « atténuer les risques réglementaires et de réputation et renforcer les engagements climatiques ambitieux de l’entreprise ».