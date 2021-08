La résolution d’ondulation avec la SEC n’arrive pas de sitôt, déclare un expert juridique – Voici pourquoi Crypto new media

L’expert juridique James K. Filan a déclaré que les investisseurs XRP ne devraient pas s’attendre à un règlement dans le procès entre Ripple et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis de si tôt.

Dans un tweetstorm, l’avocat de la défense et ancien procureur fédéral dit qu’il semble que le gouvernement ne montre aucun signe d’abandon.

En outre, Filan dit que la déposition de l’ancien directeur des finances des sociétés de la SEC, William Hinman, a probablement ouvert une boîte de vers que les avocats de Ripple examineront pendant un certain temps.

La SEC accuse Ripple d’avoir vendu le XRP en tant que sécurité lors de son lancement et allègue que le jeton en reste un à ce jour. Hinman a prononcé un discours en 2018 déclarant sa conviction que Bitcoin n’est pas un titre et que “les offres et ventes actuelles d’Ether ne sont pas des transactions sur titres”.

Selon Filan, le procès entre la SEC et Ripple est une “guerre” et les taureaux XRP devraient s’attacher à long terme.

« Je ne pense pas que quiconque devrait s’attendre à un règlement de sitôt. Le gouvernement n’abandonne pas et sur la base de tout ce que j’ai lu, Ripple ne cédera pas. Je pense que la déposition de Hinman s’est poursuivie. Je ne pense pas que Ripple perdrait cette opportunité. Ripple a déclaré que Hinman avait “une connaissance de première main unique des communications de la SEC avec des tiers et de l’adoption ou de l’approbation par l’agence de son discours très médiatisé en 2018 sur le traitement réglementaire des crypto-monnaies”.

Le but est de nettoyer ce gâchis et d’aller de l’avant. Je ne pense donc pas qu’un règlement arrive de sitôt. C’est une guerre. Je pense que nous devrions nous installer sur le long terme.

Filan pense qu’après la déposition de Hinman, les avocats de Ripple creusent plus profondément, interrogeant toutes les personnes que l’ancien initié de la SEC aurait pu nommer.

«Mon point de vue est que Ripple a obtenu les noms des personnes à qui Hinman et d’autres ont parlé et de ce qui a été dit et maintenant Ripple est en train d’interviewer ces personnes. Je comprends également que les gens soient furieux des actions et de l’inaction de la SEC après tout ce temps, mais à mon avis, cette affaire ne vise pas vraiment à punir la SEC ou qui que ce soit d’autre.

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Lightspring

