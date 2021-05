La résolution SEC d’Under Armour met en lumière les divulgations financières – WWD

Le règlement de 9 millions de dollars d’Under Armour avec la Securities and Exchange Commission, lundi, met en lumière la question des divulgations autour de la pratique du rapport dit «pull forward», et comment les régulateurs pourraient le voir.

La résolution de la marque de vêtements de sport avec la SEC met fin aux accusations de l’agence et, à la lumière du règlement, elle a déclaré qu’elle ne ciblerait aucun dirigeant individuel dans le cadre de l’enquête.

L’enquête met en évidence une pratique de reportage consistant à reporter les commandes d’un trimestre ultérieur à un trimestre antérieur, une pratique qui n’est ni rare, ni intrinsèquement problématique, ont déclaré les experts en réglementation. Mais la question se résume souvent à la question de savoir comment la pratique du «pull forward» a fonctionné dans la pratique et si elle a été divulguée de manière adéquate.

Dans cette affaire, la SEC a allégué qu’au cours d’une période autour de 2016, Under Armour avait encouragé les clients qui avaient commandé des expéditions de produits à accepter de recevoir les produits plus tôt et leur offrait des incitations, y compris des remises, pour le faire. Cette pratique n’est pas problématique en elle-même, mais peut devenir un problème si les régulateurs considèrent que l’entreprise l’utilise comme une stratégie secrète pour dissimuler qu’elle manque d’objectifs financiers, ont déclaré des experts.

«Le problème était, selon les documents de la SEC, que cela donnait aux investisseurs l’idée que les revenus étaient en bonne voie, alors qu’en réalité ils n’étaient sur la bonne voie que parce qu’ils offraient des remises et des incitations sur les ventes futures, parce que les ventes actuelles s’étaient atténuées», a déclaré Alma Angotti, partenaire des services financiers et leader mondial des risques législatifs et réglementaires au sein du cabinet de conseil Guidehouse.

«Le problème de la SEC est qu’elle faisait cela pour obtenir les chiffres que les analystes attendaient d’eux, mais sans dire quelque chose comme: ‘Regardez, nous faisons nos chiffres de revenus, mais nous avons dû accorder des remises pour le faire, et c’est différent. que l’an dernier », a-t-elle ajouté. “Et la SEC dit:” Eh bien, c’est important, parce que vos ventes ne sont pas les mêmes, vous ne faites pas vos objectifs de la manière que les analystes et les investisseurs pensent que vous êtes. “”

Under Armour a déclaré dans son communiqué de lundi que dans le cadre de sa résolution, il n’avait ni admis ni nié les allégations de la SEC.

Par ailleurs, la société de vêtements de sport a indiqué que le ministère américain de la Justice avait fait des «demandes de documents» et que la société avait répondu à ces demandes. “La société n’a reçu aucune demande du DOJ depuis le deuxième trimestre de 2020”, a déclaré Under Armour dans son communiqué de lundi.

L’enquête et la résolution de la SEC n’ont aucune incidence sur une enquête distincte du ministère de la Justice.

Il n’est pas inhabituel que le DOJ mène des enquêtes sur le même type de problèmes de valeurs mobilières que la SEC a d’abord étudiés. Le DOJ a tendance à considérer les enquêtes financières à travers le prisme de ses propres mécanismes d’application et des dispositions statutaires, telles que la fraude électronique, la fraude postale et les lois sur le complot, a déclaré Rohan Virginkar, associé chez Foley & Lardner LLP, et ancien avocat de première instance pour la fraude du DOJ. section.

“Sur le plan de la procédure, la façon dont ces affaires d’entreprise sont résolues est que la société aura vraisemblablement travaillé avec le gouvernement”, a déclaré Virginkar, parlant de manière générale des enquêtes du DOJ.

«Il existe de véritables incitations pour les entreprises en vertu des lignes directrices sur la détermination de la peine et d’autres politiques du MJ qui peuvent souvent entraîner une réduction assez importante de votre amende ou de votre peine criminelle», a-t-il ajouté.

“Et donc, les entreprises ont cette incitation à coopérer, ce qui signifie également que vous êtes déjà engagé avec l’autorité chargée de l’application, alors qu’elles commencent à penser à résoudre le cas, et donc, s’il y a une résolution de ce cas, je suppose ce serait, ce ne serait pas par un acte d’accusation, mais quelque chose de court d’un acte d’accusation, que ce soit un plaidoyer de culpabilité ou qu’il s’agisse d’une poursuite différée, d’une non-poursuite ou autre », a-t-il dit.