La responsabilité de Jrue Holiday bat les finales NBA des Milwaukee Bucks

Tous les analystes de la ligue ont convenu au début de la saison que la direction de dollars de Milwaukee avait pris une décision brillante en signant Vacances à Jrue, une base qui jouerait un bien meilleur rôle que celle qui avait Eric Bledsoé et cela pourrait donner un saut de qualité à l’équipe. Ils n’avaient pas tort, selon ce qui a été vu en saison régulière, où le bon vieux Jrue a joué à un niveau élevé, permettant au niveau de compétitivité de l’équipe d’augmenter grâce à son implication des deux côtés du terrain. Il a eu une brillante série contre les Hawks d’Atlanta et a très bien fait contre les Brooklyn Nets, faisant s’effondrer de grandes stars et contribuant beaucoup de points, mais il semble s’être épuisé dans ces Finales NBA 2021. Ses coéquipiers sont venus le défendre sur ESPN après ses mauvais matchs contre les Phoenix Suns.

Jrue Holiday cette finale : 11-35 FG (31,4%)

1-7 3P (14,3%) pic.twitter.com/4M6YK6DXIj – StatMuse (@statmuse) 9 juillet 2021

“Peu importe ce qui se passe, il suffit de rester agressif, de s’isoler de l’environnement qui peut exister et d’éviter que les émotions n’altèrent votre confiance”, a-t-il déclaré. Giannis Antetokounmpo, leader sur et en dehors du terrain qui a envoyé un message à ses coéquipiers et fait une proposition collective d’amendement. “Il ne s’agit pas de lui, ni de moi, ni de personne, mais de l’équipe. Nous pouvons tous apporter des choses, Jrue ne m’inquiète pas, je sais qu’il sera là quand nous aurons le plus besoin de lui, c’est un grand joueur , dit-il à propos du meneur, qui a enregistré un mauvais 7/21 dans les buts sur le terrain. “Ils ont fait leur travail, maintenant c’est à nous de décider. Nous devons continuer à croire les uns aux autres et à jouer comme nous le savons, les tirs finiront par arriver”, a déclaré le Grec.

Jrue Holiday présente des statistiques très similaires en playoffs à celles qui ont poussé Eric Bledsoe à quitter l’équipe

Le fait est que le débat sur la performance des Vacances à Jrue Ce n’est pas anodin puisque sa signature était un grand pari de dollars de Milwaukee, et voyez que dans le Finales NBA 2021 il ne fonctionne pas au niveau attendu, il déclenche les alarmes. Le plus curieux, c’est que si l’on analyse leurs performances en playoffs, qui ont été bonnes, on se rend compte qu’ils enregistrent des données statistiques très proches de celles des Eric Bledsoé, l’homme identifié comme largement responsable de l’échec de l’équipe lors des saisons précédentes. Il ne fait aucun doute que cela peut être un formidable stimulant pour les talents de base pour élever leur niveau offensif et essayer d’améliorer leur intensité en défense contre Chris Paul.