La responsabilité médiatique à l’honneur .

Bête du jour :

Le blanchiment désespéré de la réputation de Trump Ivanka ne voulait pas VRAIMENT aller au rassemblement Stop the Steal avec son père. Un général de haut rang craignait un « moment du Reichstag ». Molly Jong-Fast n’arrive pas à y croire. Six mois plus tard, c’est ce que le général a à dire ? « Vous faisiez partie du moment du Reichstag ! » elle dit. Mais personne ne connaît mieux la réhabilitation de l’image qu’Ivanka Trump et Jared Kushner – en fait, ils le font depuis des années, dit Sohmer. “” Des sources proches de Jared et Ivanka disent ” était la phrase la plus utilisée dans la presse écrite de l’administration Trump “, ajoute-t-il. Maintenant vient la nouvelle qu’Ivanka « ne voulait pas aller à Stop the Steal parce qu’elle est très soucieuse de son image, mais elle décide d’aller soutenir son père. Je veux dire, allez, mec », dit Molly. Ivanka “avait peur de laisser son père s’installer comme Dieu roi”, plaisante Molly.

Paul Brandus/États-Unis aujourd’hui :

COVID est de retour et les panneaux de la mort aussi. Mais cette fois, ils sont réels et en direct sur Fox News. Les médecins sont liés par le serment d’Hippocrate, qui les oblige à « ne pas faire de mal ». Malheureusement, les politiciens et les personnalités de la télévision n’ont pas un tel credo. Et cette fois, il y a en fait une part de vérité dans la phrase. Désormais, les panneaux de la mort se composent de politiciens républicains à tête d’épingle, de soufflants à la télévision et de colporteurs de désinformation sur les réseaux sociaux qui dénigrent les vaccins COVID-19 pour des raisons politiques. Ils encouragent leurs collègues républicains à ne pas se faire vaxxer – et les exposent à un plus grand risque de mort.

X

Premièrement : évoluer *en ligne* est exactement ce qu’ils ont fait. La théorie des vaccins-cause-autisme est de la désinformation – la recherche l’a renforcée maintes et maintes fois depuis des années – et elle est nocive, et une fois que l’article de Wakefield a été retiré, les médias ont progressivement commencé à cesser de le couvrir. – Renee DiResta (@noUpside) 18 juillet 2021

X

Mais les vrais croyants vaccins-autisme ont réalisé en 2009 qu’ils pouvaient développer le mvmt sur les réseaux sociaux. Facebook offrait la possibilité de créer des Pages, d’aller directement vers des publics de plus en plus larges, de cibler les nouveaux parents avec des publicités suggérant qu’ils suivent les Pages AV et rejoignent des Groupes. – Renee DiResta (@noUpside) 18 juillet 2021

Et il y a plus à ce fil.

David Atkins/Washington mensuel :

DeSantis n’a pas gagné la pandémie, après tout Comment le gouverneur de Floride a pris un tour de victoire prématuré et comment les médias traditionnels l’ont aidé. J’ai déjà soutenu ici que les échecs de cadrage dans les médias traditionnels sont maintenant beaucoup moins importants que la désinformation colportée sur les médias sociaux. Le fait que les principaux messages sur Facebook proviennent constamment de canaux de désinformation de droite importe beaucoup plus pour la politique publique que si Politico dit quelque chose de stupide et d’irresponsable. Biden a réitéré ce point hier, à la grande consternation amusante du racket de désinformation de droite lui-même et de ses facilitateurs sur Facebook. Mais les médias traditionnels établissent toujours des récits parmi les membres les plus informés de l’électorat. Combien de fois les journalistes doivent-ils être pris pour des imbéciles par des récits de droite trop beaux pour être vrais avant qu’un plus grand degré de scepticisme ne commence à s’installer ?

X

Lorsque Bernie a insisté pour 6 000 000 $ de nouvelles dépenses, il l’a fait pour s’assurer que le compromis avec les modérés était aussi élevé que possible “Bernie Sanders est comme une incarnation humaine du déplacement de la fenêtre d’Overton”, déclare le sénateur Kaine Sur sa négociation pragmatique avec @lbarronlopezhttps://t.co/9V83EO9XeN – Burgess Everett (@burgessev) 17 juillet 2021

Reed Abelson/New York Times :

L’isolement social aux États-Unis a augmenté alors même que la crise de Covid commençait à s’atténuer, selon de nouvelles recherches. De nombreux Américains se sont sentis socialement isolés pendant la pandémie, coupés de leurs amis et de leur famille alors qu’ils s’accroupissaient et gardaient leurs distances pour essayer de se protéger de l’infection. Mais de nouvelles recherches publiées jeudi suggèrent que le sentiment d’isolement de nombreuses personnes s’est accru alors même que la crise de santé publique aux États-Unis commençait à s’atténuer, avec l’ouverture des communautés et l’amélioration de l’économie. Alors que le niveau d’isolement social a diminué au printemps de la pandémie après l’apaisement du choc initial de la crise, il a ensuite fortement augmenté au cours des mois d’été de l’année dernière, selon des chercheurs des universités Harvard, Northeastern, Northwestern et Rutgers, avant de se stabiliser pendant la chute. Les gens ont commencé à se sentir moins déconnectés de décembre à avril de cette année, mais les niveaux d’isolement social mesurés par les chercheurs ont de nouveau augmenté en juin.

X

Nous sommes ensemble dans cette vague Delta.

Israël a commencé plus tard que le Royaume-Uni avec une charge de travail très faible mais fonctionne maintenant en parallèle, tout comme les États-Unis. Un nombre élevé de cas mais une maladie grave bien inférieure aux vagues précédentes, grâce aux vaccins https://t.co/EPyVnfQ1y5 pic.twitter.com/ASeTvo9rSR – Eric Topol (@EricTopol) 17 juillet 2021

Nicholas Grossman/twitter :

Salut à tous ceux qui ont des arguments politisés sur l’hésitation/le refus de la vaccination :

Tu es sûr de parler des mêmes personnes ? Laisse-moi expliquer.

En gros, trois catégories ne reçoivent pas de coups de feu : 1) Antivaxxers idéologiques. Comprend de nombreux types de woo woo gauchers « tous naturels ». … 2) Hésitant. Pour diverses raisons, telles que paresseux et ne pense pas que cela ait beaucoup d’importance (principalement des jeunes en bonne santé), généralement prudents, mal informés ou méfiants à l’égard du gouvernement et des autres autorités publiques (de nombreux pauvres et POC s’intègrent ici).

Ce sont les plus accessibles. … 3) Partisans et guerriers de la culture

Pour eux, la politique est un facteur important.

Roxane Gay/New York Times :

Pourquoi les gens sont si affreux en ligne Une personne fait une déclaration. D’autres contestent certains aspects de cette déclaration. Ou ils notent toutes les circonstances dont la déclaration originale n’a pas tenu compte. Ou ils déforment la déclaration originale et l’extrapolent à un problème plus large dans lequel ils sont profondément investis. Ou ils prennent un exemple singulier de quelque chose et le confondent avec une tendance culturelle massive. Ou ils évoquent quelque chose de ridicule que quelqu’un a dit il y a plus de dix ans comme confirmation de… qui sait ? Ou quelqu’un de populaire s’approche trop du soleil et ne peut soudainement rien faire de bien. Les « likes » sont analysés de manière obsessionnelle, comme si cliquer sur un bouton sur les réseaux sociaux était représentatif de toute une idéologie. Si une erreur est commise, cela devient une preuve immédiate d’être irrémédiable. Ou, si la personne est tenue pour légèrement responsable d’une erreur, un chœur la déchire ou ses vêtements en détresse, dénonçant l’inhumanité de « l’annulation de la culture ».

Will Bunch/philly.com :

52 ans après l’alunissage, les républicains rejettent la science et l’Amérique s’effondre Un sondage sur le 52e anniversaire de l’alunissage montre qu’une majorité de républicains rejettent désormais la science, déclenchant un retour de COVID-19. “Nous aurions probablement encore la polio dans ce pays si nous avions le genre de fausses informations qui se propagent maintenant”, a déclaré samedi le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert en maladies infectieuses du pays, à Jim Acosta de CNN. Il avait été interrogé sur la promotion du refus du vaccin, mêlé de mensonges médicaux, sur la droite des médias comme Fox News qui ont été adoptés par les dirigeants du GOP comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’un des principaux candidats à la Maison Blanche en 2024. La boutique politique de DeSantis vend même des t-shirts qui proclament « NE PAS FAUCI MA FLORIDE » – alors même que 20 % des nouveaux cas de COVID-19 du pays proviennent du Sunshine State. Comme Cronkite pourrait le dire s’il était toujours avec nous, “Woo boy” – mais avec exaspération, pas avec plaisir.

EJ Dionne/WaPo :

Joe Biden et le moment social-démocrate Un changement radical ne devrait pas surprendre étant donné les traumatismes auxquels le monde a été confronté depuis 2016. La montée des partis autoritaires de droite, et en particulier de Donald Trump, a provoqué une crise de la démocratie. Les systèmes politiques avaient à peine absorbé ce choc lorsque l’épidémie de covid-19 a nécessité une action gouvernementale soudaine et à grande échelle pour lutter contre la propagation du coronavirus et empêcher l’effondrement économique. En privilégiant une administration publique compétente et des formes traditionnelles d’expertise, la pandémie a sapé les partis ultranationalistes parvenus avant qu’ils n’aient eu la chance de consolider leurs acquis. Les électeurs confrontés à des questions de vie ou de mort ont hésité à confier leur sort à des démagogues plus habiles à attiser les ressentiments qu’à résoudre les problèmes.

Nouvelle entrée dans la série « I wish I had know », celle-ci du NY Times :

Dans l’Arkansas sous-vacciné, Covid bouleverse à nouveau la vie Il a dit qu’il ne s’était jamais fait vacciner parce qu’il pensait qu’un masque suffirait. Au cours des 21 dernières années, il a eu la grippe une fois. « Une fois que j’ai commencé à me sentir mieux », a déclaré M. Deutscher, « j’ai téléphoné et j’ai juste commencé à appeler tout le monde pour leur dire d’aller se faire vacciner. Il n’a même pas attendu d’être démobilisé. Le coronavirus “n’est pas une blague”, a-t-il déclaré à ses amis. Trois d’entre eux ont reçu une balle. M. Deutscher est rentré chez lui le 9 juillet, apportant une chanson pour l’un de ses cinq petits-enfants qu’il avait écrite dans son lit d’hôpital. Son thème était la valeur de la vie.

