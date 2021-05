La responsabilité meurt dans l’obscurité alors que NBC, WashPost, NYT font EMBARRASSING Correction ⋆ .

Une autre semaine, une autre série de corrections embarrassantes de la part des principaux médias d’information. Le Washington Post, le New York Times et NBCNews.com, entre autres, ont été contraints de se retirer sur des articles disant que Rudy Giuliani avait été averti par le FBI au sujet de la désinformation russe. Le New York Times enterré sa correction à la toute fin de l’article:

Une version antérieure de cet article indiquait à tort si Rudolph W. Giuliani avait reçu un avertissement formel du FBI au sujet de la désinformation russe. M. Giuliani n’a pas reçu un tel briefing défensif.

C’était le titre original qui figurait dans l’édition imprimée: «L’implication de Giuliani dans l’extermination de l’ambassadeur est au centre de l’enquête.» Il a depuis été changé en «Le licenciement de l’ambassadeur américain est au centre de l’enquête Giuliani».

NBCNouvelles a offert une correction plus large pour tenter de justifier le rapport initial.

Une version antérieure de cet article comprenait un rapport incorrect selon lequel Rudolph Giuliani avait reçu un briefing défensif du FBI en 2019 l’avertissant qu’il était visé par une opération d’influence russe. Le rapport était basé sur une source proche du dossier, mais une deuxième source dit maintenant que le briefing n’a été préparé que pour Giuliani et ne lui a pas été remis, en partie parce que cela pourrait compliquer l’enquête criminelle sur Giuliani. En conséquence, la prémisse et le titre de l’article ci-dessous ont été modifiés pour refléter les informations corrigées.

Le Washington Post a également reculé sur l’idée que le FBI avait averti Giuliani. Mais le Post, contrairement au Times, a au moins placé la correction au sommet.

Correction: Une version antérieure de cet article, publiée jeudi, rapportait à tort que One America News avait été averti par le FBI qu’il était la cible d’une opération d’influence russe. Cette version a également déclaré que le FBI avait fourni un avertissement similaire à Rudolph W. Giuliani, qu’il a depuis contesté. Cette version a été corrigée pour supprimer les affirmations selon lesquelles OAN et Giuliani ont reçu les avertissements.

Mais rien de tout cela n’est nouveau. En mars, The Post a offert une correction étonnante (en ligne uniquement) à un article du 9 janvier 2021 affirmant que Donald Trump avait dit au secrétaire d’État géorgien de «trouver la fraude» dans l’État:

Correction: deux mois après la publication de cet article, le secrétaire d’État géorgien a publié un enregistrement audio de l’appel téléphonique du président Donald Trump en décembre avec le principal enquêteur des élections de l’État. L’enregistrement a révélé que The Post avait mal cité les commentaires de Trump sur l’appel, sur la base d’informations fournies par une source. [Anonymous sources are not always reliable!] Trump n’a pas dit à l’enquêteur de «trouver la fraude» ni dit qu’elle serait «une héroïne nationale» si elle le faisait. Au lieu de cela, Trump a exhorté l’enquêteur à examiner les bulletins de vote dans le comté de Fulton, en Géorgie, affirmant qu’elle y trouverait de la «malhonnêteté». Il lui a également dit qu’elle avait «le travail le plus important du pays en ce moment». Une histoire sur l’enregistrement peut être trouvée ici. Le titre et le texte de cette histoire ont été corrigés pour supprimer les citations attribuées par erreur à Trump.

Tant pis. Oups, non? Ce n’est que la citation de l’argent qui a soutenu toute la thèse. Le 1 avril 2021, NPR a mis en avant les nouveaux mémoires de Hunter Biden et a rejeté l’exposition sur l’ordinateur portable du New York Post comme étant «discréditée par les services de renseignement américains et les enquêtes indépendantes des agences de presse».

Sauf que… ce n’était pas le cas. Après avoir été interpellé, NPR a proposé cette correction plutôt pathétique au bas de l’histoire:

Correction 1 avril 2021 Une version précédente de cette histoire disait que les services de renseignement américains avaient discrédité l’histoire de l’ordinateur portable. Les responsables du renseignement américain n’ont pas fait de déclaration à cet effet.

Le Washington Post affirme que «la démocratie meurt dans les ténèbres». La responsabilité meurt avec une petite mise à jour au bas d’un site Web que peu de gens vérifieront à nouveau.