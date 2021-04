La restructuration des actions de GME ne contribuera pas à atténuer les problèmes de l’entreprise

Détaillant de jeux vidéo GameStop (NYSE:GME) est le stock de meme dont on parle le plus de mémoire récente. Grâce à un short squeeze induit par Reddit, il s’agit de l’une des actions les plus performantes des 12 derniers mois, avec pratiquement aucun élément fondamental à l’appui. Malgré une baisse de 40% de son prix ce mois-ci, il négocie toujours plus de 89 fois ses flux de trésorerie. La prochaine étape pour l’action GME est une hypothèse, mais une chose est claire: les chances sont fortement contre Gamestop dans la transformation de son entreprise.

L’intronisation du co-fondateur de Chewy, Ryan Cohen, pour le grand pivot du commerce électronique de l’entreprise, dépend en grande partie. Sous Cohen, le conseil d’administration nouvellement remanié transforme l’entreprise de détaillant en entreprise de technologie. Les ventes mondiales du commerce électronique ont augmenté de 191% au cours de l’exercice 2020, ce qui montre le potentiel de ses initiatives. Cependant, rien n’est acquis avec GameStop, compte tenu de ses antécédents inégaux. Les plans stratégiques de l’entreprise comportent de nombreuses lacunes, ce qui devrait continuer à avoir un impact sur ses perspectives à long terme.

Les plans de transformation de Cohen

Dans un remaniement exécutif, GameStop a nommé Ryan Cohen comme président. Cohen est connu comme un investisseur activiste et le cofondateur du détaillant de fournitures pour animaux Chewy. Il avait acheté une participation de 10% dans GameStop en août de l’année dernière et l’avait ensuite portée à 13%. Dans un sentiment SEC en novembre, il a expliqué comment l’entreprise devait se transformer de détaillant en entreprise de technologie.

Naturellement, Cohen a apporté un nouveau leadership dans l’exécution de ses plans. Cependant, à la surprise de tous, les nouveaux nominations incluent des spécialistes du marketing, des experts en service client, des concepteurs Web et d’autres professionnels de l’informatique ayant peu de connaissances pratiques dans l’industrie du jeu. On s’attendrait à ce que Cohen présente des personnes ayant une expérience pratique de l’industrie et connaissant bien ses développements.

Plus important encore, il semble manquer l’intrigue sur la façon dont la concurrence de GameStop est incidemment ses fournisseurs. Avec la popularité croissante des achats numériques, les fabricants d’équipement d’origine (OEM) dépendent de moins en moins des entreprises intermédiaires. Par conséquent, à bien des égards, le dernier cycle de mise à niveau de la console sera probablement beaucoup moins rentable.

Le dernier cycle de mise à niveau de la console remonte à 2013, où les ventes mondiales totales pour sa période de vacances s’élevaient à 3,15 milliards de dollars. D’un autre côté, les résultats des vacances pour 2020 étaient de 1,7 milliard de dollars, en baisse de 3,1% par rapport à 2019. Par conséquent, les OEM continueront d’offrir leur contenu via leurs plates-formes numériques, limitant la part de marché de GameStop et d’autres sociétés liées.

The Bottom Line sur GME Stock

Alors, où ira l’entreprise à partir d’ici? Je n’ai aucune idée. La saga GameStop a sans doute été l’une des histoires boursières les plus étranges de mémoire récente. Cependant, d’un point de vue fondamental, il est clair que l’action est largement surévaluée. Par exemple, son ratio valeur d’entreprise / EBITDA est supérieur de plus de 3 600% à la moyenne du secteur. De plus, son ratio cours / prix à terme est également supérieur de plus de 375% à la moyenne du secteur.

De nombreux objectifs de prix pour l’action sont plus de 70% inférieurs à son cours actuel. De plus, la dispersion entre ses estimations haute et basse est actuellement de plus de 150 $. La réalité est que si vous tenez compte des risques associés à son activité, sa valeur n’est même pas proche de celle où elle se négocie actuellement.

GME stock a eu une montagne russe d’un tour cette année. Cependant, il semble que ce ne soit pas exactement la mère de toutes les actions à découvert à ce stade. L’intérêt à découvert en% du flottant était d’environ 18% lorsqu’il a dépassé 100% en janvier. De plus, son nouveau président, Ryan Cohen, semble manquer l’astuce pour comprendre les problèmes sous-jacents de l’entreprise. Par conséquent, il serait préférable que les vendeurs acheteur et vendeur évitent les actions GME.

