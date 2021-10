La restructuration susceptible d’être la plus élevée pour les MPME, conduirait à un bond de 18% des actifs stressés cet exercice : Crisil

En septembre, le gouvernement avait prolongé l’ECLGS jusqu’au 31 mars 2022, ou jusqu’à ce que des garanties pour le plafond global de Rs 4,5 lakh crore soient émises, selon la première éventualité.

Crédit et financement pour les MPME : Les actifs non productifs bruts (ANP) des banques devraient augmenter pour atteindre 8 à 9 % au cours de cet exercice, bien qu’en deçà du pic de 11,2 % observé à la fin de l’exercice 2018, en raison des mesures d’allégement de Covid, notamment une dispense de restructuration et la ligne de crédit d’urgence. Le système de garantie (ECLGS) contribuera à restreindre la croissance, a déclaré mardi l’agence de notation Crisil. Cependant, les segments des MPME et de la vente au détail les plus touchés devraient connaître une augmentation plus importante des NPA et des actifs stressés.

Même si les MPME ont bénéficié du programme ECLGS, qui a récemment été élargi en termes de limite et de durée, le secteur devrait connaître une détérioration de la qualité des actifs et aurait également besoin d’une restructuration pour surmonter les problèmes de trésorerie, a déclaré Crisil. La restructuration est susceptible d’être la plus élevée pour le segment des MPME – à 4-5 pour cent du portefeuille de prêts qui conduirait à une croissance des actifs en difficulté à 17-18 pour cent d’ici la fin de l’exercice, contre environ 14 pour cent l’exercice précédent. Les NPA bruts étaient d’environ 10 % dans la catégorie MPME au cours de l’exercice 2020 et devraient être d’environ 12 % d’ici mars 2021.

« Les MPME ont toujours été affectées par des problèmes dans le passé. Ils ont été touchés pendant Covid pour des raisons telles que de nombreuses grandes entreprises (qu’elles servent) avaient également du mal à se développer. Cependant, alors que l’économie se redresse davantage avec l’aide accordée par la RBI et le gouvernement, les choses devraient s’améliorer pour les MPME à moyen terme jusqu’à environ un an, alors qu’il pourrait y avoir des problèmes à court terme. Beaucoup d’entre elles (MPME) devraient être en mesure d’atteindre l’équilibre et de récupérer d’ici mars », a déclaré à Financial Express Online VG Kannan, ancien directeur général de l’Association des banques indiennes.

En septembre, le gouvernement avait prolongé l’ECLGS jusqu’au 31 mars 2022, ou jusqu’à ce que des garanties pour le plafond global de Rs 4,5 lakh crore soient émises, selon la première éventualité. Au 24 septembre 2021, les prêts sanctionnés avaient dépassé 2,86 lakh crore Rs dans le cadre du programme ECLGS, et sur le total des garanties émises, environ 95 % concernaient des prêts sanctionnés en faveur de MPME, a déclaré le ministère des Finances dans son communiqué. La dernière date de décaissement dans le cadre du dispositif a également été prolongée au 30 juin 2022.

« Les segments de la vente au détail et des MPME, qui forment ensemble environ 40 % du crédit bancaire, devraient connaître cette fois-ci une augmentation des NPA et des actifs stressés. Les actifs soumis à des tensions dans ces segments devraient atteindre 4 à 5 % et 17 à 18 %, respectivement, d’ici la fin de l’exercice. Les chiffres auraient été encore plus élevés sans les radiations, principalement dans le segment non garanti », a déclaré Krishnan Sitaraman, directeur principal et directeur adjoint de la notation, Crisil Ratings.

En termes de restructuration des comptes de prêt des MPME par les banques du secteur public (PSB), les comptes restructurés avaient augmenté de 2,1 fois, passant de 6 19 562 comptes impliquant Rs 22 650 crore au 31 janvier 2020 à 13,06 comptes lakh impliquant Rs 55 333 crore au mois de juin. 26, 2021. Les données ont été partagées par le ministre des MPME Narayan Rane dans le Lok Sabha en juillet de cette année. Les données de l’année dernière ont été partagées par l’ancien ministère des Finances MoS Anurag Thakur à Rajya Sabha en mars 2020.

Afin d’atténuer le stress de Covid parmi les MPME, la Reserve Bank of India (RBI) en juin de cette année a élargi la portée de la facilité de restructuration pour les prêts existants des MPME de Rs 25 crore plus tôt à Rs 50 crore sans déclassement de la classification des actifs jusqu’en septembre 30, 2021. D’autre part, le segment du commerce de détail, qui a connu une évolution relativement stable au cours de la dernière décennie, a été flétri par la pandémie, les emprunteurs salariés et indépendants étant confrontés à des problèmes de revenus importants et à des dépenses médicales plus élevées, en particulier dans la deuxième vague, a ajouté l’agence de notation.

