La résurgence d’Aldo, le train hype de Fiziev et Dillashaw est-il le prochain pour Aldo ?

En direct de Spotify Greenroom, Ariel, Chuck et Petesy réagissent à une autre victoire des poids coq pour la légende du MMA Jose Aldo. Les gars discutent de la capacité d’Aldo à se réinventer à ce stade de sa carrière et si l’ancien champion TJ Dillashaw attend dans les coulisses. De plus, 3PAC parle également de la victoire de Rafael Fiziev sur Brad Riddell et pourquoi personne ne veut le combattre, et comment l’ascension de Fiziev imite celle de Khamzat Chimaev (18:45). Et, bien sûr, des appels téléphoniques de la meilleure communauté de MMA, dont deux débuts impressionnants (30:04).

Prochain épisode : vendredi 10 décembre, pour un aperçu de l’UFC 269. Téléchargez l’application Spotify Greenroom dès aujourd’hui.

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Petesy Carroll

Producteur : Troy Farkas

