La résurgence de Kemba Walker, plus les choix de la semaine 16 de la NFL avec Joe Benigno

(03:36) — KNICKS : la résurgence de Kemba ne résout toujours pas les problèmes de cette équipe

(05:23) – Les Knicks devraient-ils échanger contre De’Aaron Fox ?

(08:29) – GIANTS : Y a-t-il quelque chose à espérer pour le reste de la saison ?

(10:41) — JETS : Zach Wilson doit nous montrer quelque chose pour terminer l’année

(13:46) – APPELS : Les Knicks ont besoin d’un remaniement ? Location de dollars surfaite pour les Mets ? De plus, David Ortiz obtient-il un laissez-passer ?

(24:54) – Old School vs New School Semaine 16 choix de la NFL avec Joe Benigno

(54:05) – En savoir plus sur la façon de parier la semaine 16 dans la NFL avec le handicapeur Art DiCesare

(68:48) – Conseils de football Fantasy avec Jason Katz

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Suivez JJ sur Spotify Greenroom !

Hôte : John Jastremski

Invité : Joe Benigno, Art DiCesare et Jason Katz

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

S’abonner: Spotify