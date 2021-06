La résurgence de la classe Windsurfer

16/06/2021

Le à 13:50 CEST

La première manche Windsurfer du circuit cette année ne pouvait pas mieux démarrer ; organisation irréprochable, spot idyllique et conditions de navigation optimales. Le Ballena Alegre Sailing Club a accueilli 26 passionnés de la nouvelle classe monotype Windsurfer LT les 12 et 13 juin. L’International Windsurfer Class Association (IWCA Espagne), présidée par Manuel Pedreira, a loué divers équipements et même offert du matériel afin que les véliplanchistes d’autres modalités puissent tester le nouveau concept de voile qui s’inspire du début de la planche à voile dans les années 80 mais avec des matériaux actuels et les technologies. Malgré la situation sanitaire qui a rendu difficile une participation étrangère plus importante, l’événement a réuni des participants d’Andorre, de France, d’Italie et des États-Unis et des représentants de Madrid, de Catalogne, de Galice et de Valence.

La baie de Rosas n’a pas failli à l’enjeu et l’organisation sous la baguette de Lay Gainza, Pep Subirats et Panxo Pi-Suñer (qui a tiré au sort les premières éditions de leur magazine Surf a Vela de 1984) a mis la cerise sur le gâteau en chevauchant 6 des slaloms spectaculaires le premier jour avec arrivée sur la plage qui a mis à rude épreuve les empannages un peu rouillés après la pandémie et 3 essais au vent le lendemain, plus techniques, sur un parcours de régate avec un vent léger un peu mouvant et avec une pression ostensible différences sur le parcours.

L’Italien basé à Barcelone Andrea Marchesi a balayé avec 8 premiers bien qu’il ait eu un beau duel tout le week-end avec le Français Buren Bernard qui a réussi à marquer le quatrième tour. Par derrière, la flotte était plus compacte et de beaux duels ont été vécus entre Gonzalo Giribet, Jordi Bosch, Guillermo Colomer, les frères Delmas, Joan Roig, Manel Cardona, Albert Arcas, Juan Taboada, Nacho Botas et Juan Giribet, qui dans cet ordre compléteraient les 13 premières places du classement, avec la première femme, Carla Alentorn, en 14e position.

Les événements du circuit suivants auront lieu en juillet à Vilanova et Blanes, Roses (août) et la Mar Menor (octobre)

Un peu d’histoire

En 2017, les premiers essais avec ce nouveau monotype ont commencé (Barcelone et Vilanova) et certains passionnés ont emmené leurs fourgons et leur matériel pour voyager en Italie et en France et se mesurer aux marins étrangers, notamment avec la grande flotte italienne, pour profiter à nouveau des différents modalités (Free Style, Slalom, Course et Longue Distance). Encouragé par les différentes flottes qui se développaient progressivement en Espagne, un groupe de véliplanchistes nostalgiques a entamé la création de l’International Windsurfer Association in Spain (IWCA Spain), qui, reconnue par l’International Windsurfer Association, attend actuellement l’approbation finale de la RFEV. .

La classe Windsurfer, avec la nouvelle et moderne planche LT, a réussi à amener des marques renommées telles que Mistral, Exocet, Gaastra ou Naish, entre autres, à rejoindre son projet, qui jusqu’à présent a abouti à la célébration du Championnat du monde en 2019. au Lago di Garda, réunissant près de 200 athlètes de 15 pays, parmi lesquels 14 juniors, 16 femmes et 4 représentants espagnols ont concouru.