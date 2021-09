La résurgence de Ricciardo est «bonne» pour Lando Norris

in

Même s’il détestait perdre contre Daniel Ricciardo à Monza, Lando Norris reconnaît que la résurgence de son coéquipier est « bonne » pour lui et McLaren.

Après un début de carrière lent dans sa carrière McLaren, qui a laissé Ricciardo perplexe quant à ce qui n’allait pas, l’Australien a retrouvé une certaine forme depuis son retour de la pause estivale.

Marquant dans deux de ces trois courses, Ricciardo a commencé avec son meilleur résultat de la saison – à l’époque – dans le Grand Prix de Belgique et a enchaîné avec une victoire au GP d’Italie.

C’était sa première victoire depuis 2018 et la première de McLaren depuis 2012.

Parti P2 sur la grille de Monza, Ricciardo a devancé Max Verstappen de la ligne et n’a cédé la tête qu’aux arrêts aux stands.

Alors que son coéquipier le poursuivait tout au long de la seconde moitié du grand prix, McLaren a dit à Norris de rester en poste car ce serait le «meilleur» résultat pour McLaren.

Les pilotes ont remporté le 1-2, le premier de McLaren depuis 2010.

Le résultat de dimanche a élevé Ricciardo à la huitième place du championnat des pilotes, mais ses 83 points sont toujours à 49 du score de Norris.

Ricciardo battre Norris n’a pas été une chose régulière cette saison – en fait, cela ne s’est produit que trois fois, mais deux d’entre eux sont survenus après la pause estivale.

Norris estime que son coéquipier retrouver la forme qui l’a vu remporter sept Grands Prix avec Red Bull n’est pas seulement bon pour McLaren, c’est aussi bon pour lui de relever ce défi.

“En termes de ce qu’il peut faire sur la piste maintenant par rapport à ce qu’il pouvait faire il y a quelques mois, il est certainement beaucoup plus proche, c’est sûr”, a déclaré Norris à Motorsportweek.com.

« C’est aussi bon pour moi d’une certaine manière, même si je déteste ça parce que vous voulez battre n’importe qui en toutes circonstances !

« Cela ne fera que me pousser davantage, pousser davantage l’équipe, nous aider également en tant qu’équipe chez les constructeurs.

« Nous courons chez Ferrari, qui a deux très bons pilotes, pour les battre semaine après semaine. Cela a été une première moitié de saison difficile pour nous quand Daniel a eu un peu de mal, mais maintenant il s’en sort un peu plus.

“Je pense qu’il montre ce qu’il peut faire et ce que tout le monde sait qu’il peut faire, et la raison [why] il est venu chez McLaren.

« Ce ne sera que mieux pour nous tous. »

Le résultat de dimanche a permis à McLaren de remonter à la troisième place du championnat des constructeurs, avec 13,5 points d’avance sur Ferrari.

