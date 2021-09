La résurgence de Ricciardo est une “mauvaise nouvelle” pour Ferrari

Steve Stricker. © Eoin Clarke | Golffile Les chiffres ne trompent pas et vont se mettre à trembler. Les États-Unis compteront la semaine prochaine dans Détroit de sifflement avec la meilleure équipe de son histoire en Ryder Cup depuis que le classement mondial existe, l’échelle la plus mathématique que l’on puisse utiliser pour mesurer le […] More