La résurgence des cas et des restrictions de COVID-19 frappe les stocks de détail – WWD

C’est une situation précaire dans le commerce de détail.

Kohl’s, Macy’s, Nordstrom et d’autres détaillants avec de grandes opérations de brique et de mortier ont pris un coup à Wall Street mercredi, alors que les investisseurs craignent que l’augmentation des cas de la variante COVID-19 Delta dissuade d’acheter dans les magasins des vêtements de rentrée et fournitures et cadeaux de vacances.

À la clôture du marché boursier mercredi, les actions de Macy’s Inc. ont chuté de 3,24 % à 16,73 $ ; Kohl’s Corp. a glissé de 3 % à 49,75 $; Nordstrom Inc. a chuté de 3 % à 33,57 $ et Dillard’s Inc. a chuté de 6,6 % à 164,68 $. Target Corp. et Walmart Inc., qui ont tous deux bien résisté à la pandémie en tant que détaillants vendant des produits «essentiels», n’ont baissé que de 0,64% et 0,68%, respectivement.

L’escalade de la crise du COVID-19 a eu l’effet inverse sur certains stocks de vente au détail sur Internet. Shopify a augmenté de 2,2% à 1 555,52 $; Alibaba a augmenté de 1,7% à 200,71 $ et Netflix de 1,25% à 517,23 $.

Certains experts pensent que Wall Street interprète mal le marché de détail.

“Nous ne pensons pas que Wall Street comprenne ou reconnaisse l’ampleur et la profondeur de l’essor des dépenses de consommation que nous assistons, pas plus qu’ils ne comprennent les principes fondamentaux pour des dépenses soutenues pour l’instant, la rentrée scolaire et pendant les vacances et jusqu’à l’année prochaine, », a déclaré Craig Johnson, président de Customer Growth Partners, une société de recherche et de conseil en commerce de détail.

« Et disons que COVID-19 revient, les gens se sont déjà habitués à passer des canaux de magasins physiques aux canaux de magasins numériques. Si les choses [stores] recommencer à fermer, et nous ne pensons pas qu’il y aura des fermetures massives comme l’année dernière, ce ne sera pas le premier rodéo numérique », a déclaré Johnson.

« Le consommateur est en très bonne santé en ce moment. La consommation est au niveau d’avant la pandémie. C’est une forte reprise de la part du consommateur », a observé Steve Sadove, conseiller principal de Mastercard et ancien PDG de Saks Inc. « À ce stade, nous n’avons pas vu d’impact de la variante Delta en termes de ralentissement substantiel du consommateur. . Cela pourrait avoir un effet dans les points chauds au niveau local, mais le consommateur est en bonne santé et je ne pense pas qu’il veuille être freiné. Je ne vois pas un autre recul dramatique de la consommation. Il y aura des poussées et des points chauds, mais le commerce de détail restera sain à mesure que nous nous intéresserons davantage aux activités de la rentrée et des vacances. »

L’analyste vétéran du commerce de détail et blogueur Walter Loeb a un point de vue différent. « Les affaires ont été meilleures que prévu, en partie à cause de la rentrée des classes et des élèves qui retournent bientôt en classe, mais je suis très inquiet pour l’avenir des affaires. L’une des raisons est la situation du COVID-19, mais je suis également préoccupé parce que les prix augmentent et augmenteront davantage, les coûts de publicité sur les réseaux sociaux augmentent donc les magasins devront utiliser d’autres moyens de publicité, et cela affectera les affaires », a déclaré Loeb. « Un 7 onces. tube de dentifrice est maintenant de 5,5 onces. C’est l’inflation. J’entends que les robes dans certains cas augmentent de 35 pour cent. Ralph Lauren augmente considérablement les prix. C’est aussi un frein au shopping.

“Mais le plus important est le fait que les gens ont à nouveau peur de sortir”, a déclaré Loeb. « Et les entreprises ont prévu de faire revenir les employés au bureau, mais ce ne sera probablement plus autant le cas. On ne s’attend pas à ce que les gens retournent au bureau maintenant. La variante Delta rend tout le monde incertain quant à l’avenir immédiat. Il plane sur nous tous. Un médecin a dit à un de mes amis, qui est vacciné, de ne pas sortir déjeuner parce que la variante Delta semble être plus agressive que la souche d’origine.

Pourtant, lorsqu’on lui a demandé de commenter la réaction de Wall Street à la résurgence de COVID-19, Johnson a répondu : étant soutenu dans le temps. Les fondamentaux de la consommation sont si solides. Il y a une croissance de l’emploi, les salaires augmentent, le revenu personnel disponible – le principal moteur des ventes au détail – est en hausse et les bilans des ménages sont dans la meilleure forme de l’histoire. Le ratio du service de la dette des ménages est tombé à 8,3 pour cent, par rapport à 2007 juste avant le début de la récession, alors qu’il était d’environ 13,5 pour cent. Les gens ont tellement d’économies dans leurs comptes familiaux et, combinés à la croissance de l’emploi, à la croissance des salaires, aux mesures de relance fédérales, les moteurs des dépenses de détail fonctionnent sur les huit cylindres.

« Le seul point négatif est l’essence. C’est 1 $ le gallon il y a plus d’un an et cela enlève 15 milliards de dollars de dépenses de consommation par mois.

Mardi, le maire de New York, Bill de Blasio, a exigé la preuve des vaccinations COVID-19 des employés et des clients des restaurants intérieurs, des gymnases et des centres de divertissement, un jour après avoir imposé des vaccinations pour toutes les nouvelles recrues de la ville. Le nouvel ordre entrera en vigueur le 16 août et commencera à être appliqué avec des inspections le 13 septembre.

Le maire n’a imposé aucune restriction COVID-19 aux magasins ou aux centres commerciaux, mais les prochaines semaines seront angoissantes pour les détaillants, car la ville continue de recevoir des commentaires des entreprises et des professionnels de la santé sur la façon d’encadrer et de finaliser sa politique COVID-19 . Le mandat de vaccination et d’autres restrictions pourraient être imposés à une plus grande variété d’entreprises. Comme le maire l’a déclaré lors de sa conférence de presse mardi matin, la ville est “très volontairement concentrée sur les endroits où les gens se trouvent à proximité – manger, boire, faire de l’exercice, quoi que ce soit. C’est un endroit très, très important pour faire ce changement. » Mais il a également déclaré que la ville “examinera désormais également d’autres domaines, d’autres types d’entreprises et examinera absolument s’il est logique de faire quelque chose de similaire”.

Au milieu des cas croissants de la variante Delta, les détaillants du pays sont tenus d’intensifier leurs efforts de commerce électronique et de marketing en ligne, d’intensifier la distanciation sociale et d’acheter en ligne, de récupérer les services en magasin et de doubler la désinfection des magasins. Les détaillants de la ville de New York auront la tâche supplémentaire de tester leurs employés de restaurant et leurs clients cherchant à dîner dans leurs restaurants pour les vaccinations COVID-19.

« Nous allons et avons continué à suivre les directives du CDC et les mandats des États tout au long de la pandémie », a déclaré Darcy Penick, président de Bergdorf Goodman, une division du groupe Neiman Marcus. « Lorsque le mandat entrera en vigueur en septembre, le restaurant BG exigera une preuve de vaccination des clients et des travailleurs. La sécurité et le bien-être de nos associés et clients sont notre priorité absolue, et nous nous engageons à créer un environnement accueillant où chacun se sent comme à sa place.

Le restaurant L’Avenue at Saks à l’intérieur du vaisseau amiral Saks Fifth Avenue à Manhattan fera de même. “Nous suivons l’exemple du gouvernement local et des responsables de la santé, et nous nous attendons à ce que ces orientations reflètent les préoccupations spécifiques à la communauté”, a déclaré une porte-parole de Saks Fifth Avenue. «Nous respecterons toutes les ordonnances locales lors de leur application. La santé et la sécurité de nos clients, associés et communautés restent notre priorité absolue. »

Saks demande à tous les employés qui retournent dans ses bureaux du bas Manhattan de se faire vacciner. En ce qui concerne les travailleurs des magasins Saks à travers le pays, les réponses à la pandémie sont guidées par des ordonnances locales. Les travailleurs de L’Avenue sont tenus de porter des masques, de prendre des contrôles de température et de désinfecter les surfaces.

Le personnel du restaurant Stella 34 Trattoria à l’intérieur de Macy’s Herald Square est également tenu de porter des masques, de prendre des contrôles de température et de désinfecter les surfaces. Macy’s n’a fait aucun commentaire sur les mandats de la ville de New York en particulier, mais un porte-parole a déclaré qu’à partir d’aujourd’hui, Macy’s Inc. exige des masques pour tous les collègues dans les états à haut risque (rouge) et à risque substantiel (orange) tels que définis par le CDC ou tel qu’exigé par les arrêtés locaux.

“Pour nos clients, notre politique actuelle reste inchangée”, a déclaré le porte-parole. «Les masques sont recommandés pour les clients vaccinés dans nos magasins, sauf là où les mandats étatiques ou locaux l’exigent. Les masques sont obligatoires pour les clients non vaccinés dans tous les magasins. »

Sonia Syngal, PDG de Gap Inc., maintient une position forte sur les vaccinations. « La chose la plus importante que nous puissions tous faire pour nous maintenir en bonne santé et les uns pour les autres est de nous faire vacciner », a écrit Syngal dans une lettre aux employés. « Bien que nous reconnaissions qu’il s’agit d’une décision personnelle, il n’y a tout simplement pas de meilleur moyen de sauver d’innombrables vies et de protéger la durabilité de l’économie et de notre entreprise.

« Il est important de noter que la capacité de se réunir en toute sécurité alimente également notre culture et permet notre vision de « l’avenir du travail » – enracinée dans une connexion intentionnelle et des « moments qui comptent ». Dans cet esprit, vous pouvez vous attendre à nous voir doubler notre plaidoyer en faveur des vaccins. »

Syngal a déclaré que depuis le début de l’année, Gap a envoyé 3,5 millions de masques et de couvre-visages à des organisations communautaires à but non lucratif, distribué une éducation scientifique à tous les employés, y compris des informations essentielles sur les vaccins salvateurs, offert une prise de force liée aux vaccins aux employés dans plusieurs pays , et mis en place des cliniques de vaccination COVID-19 sur place dans les centres d’expérience client et le bureau en Inde où les équipes n’avaient pas un accès facile aux vaccins.

À partir du 7 septembre, tout employé de Gap qui pénètre dans les immeubles de bureaux de l’entreprise dans les hubs de la baie de San Francisco, d’Albuquerque et de New York doit présenter une preuve de vaccination. « Même si votre travail ne vous oblige généralement pas à travailler sur place, si vous devez vous rendre au bureau après la fête du Travail, vous devrez toujours fournir une preuve de vaccination complète avant d’assister à des réunions ou à des formations obligatoires en personne, sauf aménagement raisonnable. est approuvé », a écrit Syngal. Les individus sont considérés comme complètement vaccinés deux semaines après leur deuxième dose des vaccins Pfizer ou Moderna, ou deux semaines après le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson.

La politique de masques de Gap adhère aux mandats locaux et étatiques, y compris l’application du port du masque dans les bureaux et les magasins de la Bay Area. Dans tous les autres endroits, seuls les employés non vaccinés seront tenus de porter des masques à l’intérieur, sauf dans les juridictions où les masques sont requis par la loi. Syngal a noté que cette semaine, sept comtés de la région de la baie de San Francisco ont émis un mandat de masque d’intérieur pour tous les individus, vaccinés ou non.