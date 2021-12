La résurrection annoncée aux Game Awards

Cela fait un bon bout de temps que Star Trek n’a pas eu de jeu vidéo décent, mais les gens de Dramatic Labs cherchent à changer cela.

Star Trek: Resurgence est un titre d’aventure axé sur le choix où le mauvais mouvement pourrait vous mettre dans le collimateur d’un oiseau de proie klingon. Dramatic Labs, un studio fraîchement formé composé de vétérans de TellTale Games, a annoncé jeudi Star Trek: Resurgence aux Game Awards.

« En tant que fans de Star Trek, c’est vraiment un honneur de créer une histoire qui place les joueurs au cœur de l’action, où des choix et des décisions importants affecteront l’ensemble du récit », a déclaré Kevin Bruner, fondateur de Dramatic Labs, dans un communiqué. communiqué de presse. « Construit à partir de zéro à l’aide du moteur Unreal d’Epic et de notre moteur narratif exclusif, ce jeu présente l’évolution de notre équipe dans la création d’aventures riches en histoires et stimulantes. »

Découvrez par vous-même la bande-annonce de Star Trek: Resurgence ci-dessous.

L’histoire semble être l’alliée de tout Trekkie au sang rose. Le premier officier Jara Rydek et le membre de l’équipe technique Carter Diaz sont à bord de l’USS Resolute, désespérés de démêler un complot néfaste visant à envoyer deux nations extraterrestres en guerre. Le meilleur de tous? Le jeu se déroule peu de temps après la conclusion de Star Trek: The Next Generation.

Dramatic Labs a beaucoup d’expérience dans le travail sur des jeux d’aventure narratifs. Les membres de l’équipe de développement ont travaillé sur The Walking Dead : The Telltale Series, The Wolf Among Us, Game of Thrones : The Telltale Series et Batman : The Telltale Series.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.