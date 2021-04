La résurrection de Johann Zarco

05/04/2021 à 19h00 CEST

Il existe de nombreux cas comme celui de Français Johann Zarco. Ce n’est pas nouveau qu’un athlète d’élite, disparu un temps, à peine capable de concourir au plus haut niveau, renaisse avec une telle force qu’il devient le meilleur, pour quelques jours ou quelques semaines, mais le meilleur. Ce n’est pas étrange, non, que tout un double champion du monde Moto2 (2015 et 2016), Je suis sans moto, sans équipement, sans possibilité de course et, du coup, j’ai à nouveau une moto, et bien, et un équipement pour faire le saut en qualité que je mérite.

Zarco est un athlète très spécial. A tel point qu’il a été, disent-ils, le seul à ne pas avoir voulu se faire vacciner contre Covid-19, au Qatar, comme l’ont fait tous les pilotes des trois grilles de Coupe du monde. A tel point que, ne s’entendant pas avec sa KTM officielle, il décide de renoncer à son contrat et, après 13 courses (la dernière, 11e du Grand Prix de Saint-Marin, ni plus ni moins de 32 secondes du vainqueur, bien sûr, Marc Márquez), quittez l’équipe.

Coup de génie de Dall’Igna

Et ce Français curieux, qui forme désormais le couple idéal avec son compatriote Fabio Quartararo, l’un à 30 ans et l’autre à 21 ans, et qui a toute la France en suspens, enfin, la France passionnée de motocyclisme, a d’abord eu l’opportunité offerte par l’équipe. ‘ LCR Honda, ‘satellite’ de l’entreprise ailée et, plus tard, de la Sponsorama Racing.

Et il obtient un podium à Brno. Et, à partir de là, il est le plus intelligent, vivant, sage et intelligent Gigi Dall’Igna, ingénieur qui a créé la Ducati ‘Desmosedici’, qui a contacté Zarco et lui a demandé d’être patient et de ne penser à rien d’autre qu’à attendre une offre de Ducati pour faire le saut de qualité en 2021. Et c’est ainsi que Zarco devient le partenaire de la le jeune madrilène Jorge Martín, qu’il a élevé hier avec ses bras après que la recrue MotoGP ait terminé troisième derrière lui, tous deux battus par le Yamaha Diablo.

Quand hier ils lui ont parlé de rester leader, de gagner des courses et même d’être champion dans une équipe ‘satellite’ avec des motos identiques à celles de ‘l’équipe’ officielle de la firme Borgo Panigale, Zarco a commenté que «ce serait l’objectif idéal. et la saison idéale, car je crois que moi et la moto avons le potentiel d’essayer d’être toujours là-haut, tant que je peux maintenir suffisamment d’énergie et mes bonnes relations avec la moto. Bien sûr, le Français assure que «je ne veux penser à rien de tout ça parce que si je le fais, je suis sûr que je perdrai».

Nouveaux airs chez Ducati

«Le MotoGP & rdquor;, explique Dall’Igna,« doit être couru de manière fluide. Je voulais recruter Zarco pour montrer qu’avec quelques changements dans son style de pilotage, il peut faire du vélo. Zarco et ‘Pecco’ Bagnaia, Enea Bastianini et Luca Marini ont apporté une bouffée d’air frais à notre marque et c’était très nécessaire, tant pour moi, qui suis maintenant plus âgée, que pour la marque.

Simon Crafar, ex-pilote et reporter pour MotoGP.com, explique qu’il a déjà vécu un cas similaire à celui de Zarco, ces montagnes russes, ce renouveau avec un énorme succès. «Je sais ce que c’est, oui, être au sommet du monde et puis les choses ne se passent pas bien. Vous avez l’impression que personne ne vous aime. Ensuite, quelqu’un vous tend la main et vous faites confiance à la nouvelle opportunité et quand vous avez, encore une fois, du succès, c’est vraiment génial.

Zarco, né à Cannes il y a 30 ans, a couru hier son 205e Grand Prix, remportant 16 victoires et 49 podiums, devenant champion du monde, de manière très autoritaire, en 2015 et 2016 dans la catégorie très égale Moto2.

« Le fait que nous ayons battu l’équipe d’usine », commentait hier Zarco après le podium réalisé par les deux Ducati ‘satellites’ Pramac, « c’est parce que nous avons l’opportunité d’avoir la même moto qu’eux, mais nous travaillons avec beaucoup moins de pression. Cela peut peut-être nous aider à avoir cette plus grande force mentale, car ils n’ont pas fait une mauvaise course, mais tout est très serré.

Au revoir à KTM

Il est clair que sa nouvelle situation, à la fois personnelle et professionnelle, l’a ravi. «Etre heureux est ce que tout être humain veut. Parfois, la vie ne vous aide pas, mais maintenant je vais bien, la vie me sourit et je fais partie de l’équipe parfaite. De plus, Ducati vous offre la meilleure moto et cette atmosphère latine au sein de l’équipe Pramac me fait me sentir très bien. Quand tout est stable, il est plus facile d’être en place. Je veux continuer à vivre ce moment & rdquor;.

Et, bien sûr, en retour, Zarco veut oublier ses problèmes avec KTM. «Ce qui s’est passé il y a deux ans fait partie de la vie. J’ai pris une décision et maintenant je suis très heureux de pouvoir être en tête et me battre avec les pilotes de tête. Les deux premières courses, je me suis beaucoup amusé car j’ai pu contrôler le test. Ce n’est pas le moment de se demander s’il s’agit de la rédemption. Je vis dans l’instant et c’est ce que nous vivons maintenant. Je ne sais pas si la décision que j’ai prise il y a deux ans était la bonne, mais maintenant je suis là, très content, grâce à Ducati. Je ne sais pas si cette décision m’a conduit ici, mais si c’est le cas, j’ai eu beaucoup de chance & rdquor ;.

Il va sans dire que Zarco a salué la carrière extraordinaire de son nouveau partenaire Jorge Martin. «Jorge a fait un travail similaire à celui que Bagnaia a fait au départ de la première course au Qatar, mais cette fois, Jorge lui a donné beaucoup plus de rythme. Moi, derrière Jorge, j’ai été bon et j’ai profité de son excellente carrière.