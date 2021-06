La résurrection de Marc Márquez en MotoGP

21/06/2021 à 18h45 CEST

Le portable de Marc Marquez il a sonné à Cervera (Lleida), lundi dernier, comme bien d’autres fois. Et, comme à des dizaines d’occasions, le nom « Alberto & rdquor; » s’est allumé sur son écran. C’est, oui, le patron qui l’a appelé, comme, presque, dans les 574 jours précédents, à compter du jour où il s’est fracturé l’humérus droit à Jerez-2020. Mais cette fois, ce n’était pas pour lui remonter le moral, pour lui demander comment il allait. Cette fois, il s’agissait de faire tourner le sablier dans l’esprit du champion. Marquez Il a ramassé l’hameçon et tout ce qu’il a entendu c’est : « Marc, tu sais qu’on est dans la semaine, hein ? & rdquor ;.

C’était la semaine du Grand Prix d’Allemagne. C’était la semaine du Sachsenring. C’était la semaine où ces deux « malade », que ces deux fous, que ces deux passionnés de course, si blessés, si blessés, si courageux et en colère que Alex Crivillé, Carlos Checa ou alors Mick Doohan, blessés, endommagés, opérés et ressuscités comme eux, avec qui Marc Il avait dialogué au cours des derniers mois pour savoir ce qu’ils ressentaient, ce qu’ils avaient fait et comment ils étaient ressuscités alors qu’ils avaient été laissés pour morts, ils avaient choisi de gagner. Ne pas essayer : gagner.

Il est possible que personne, personne, ne sache en quels termes ils parlaient Marc Oui Alberto. Ce sont deux gars, qui n’ont besoin de rien dire à personne. Marc Il a eu trois zéros de suite (Le Mans, Mugello et Barcelone) et est arrivé dans son jardin où il avait été 10 années de suite, de 2010 à 2019, de 125cc à MotoGP, donnant des master classes de courage, de détermination, de pilotage maîtrise de la situation. “Je savais que c’était l’endroit pour apporter de la joie à tout le monde”, a reconnu le pilote. Puig, qui vit du désespoir de n’avoir pas pu être champion 500cc lorsqu’un accident (presque) tragique a mis fin à sa carrière et de la frustration de ne pas avoir pu se convertir Dani Pedrosa En tant que roi du MotoGP, il a appris très tôt qu’il suffisait de donner l’ordre à Marc, de déclencher son sablier mental, pour que l’exploit soit accompli. Qui est.

Marquez il avait remarqué des papillons aux courses du Mugello et de Barcelone. Ces papillons ont été confirmés après un test exténuant à Montmeló. Certes, tous Honda, équipe et pilote vivaient (presque) dans le chaos dans la perplexité. L’usine ailée a ajouté 21 grands prix sans gagner (record historique négatif), l’équipe ne savait pas comment et où améliorer la RC213V et Marc il était en pleine convalescence. “Le cheval et le cavalier ont été touchés & rdquor;, a reconnu Márquez. Tout arrivait au Sachsenring et rêvait. Et faire un plan.

Marc a été le meilleur, c’est-à-dire le plus rapide vendredi. Et tout le monde a commencé à paniquer. “Bien sûr qu’il peut gagner & rdquor;, a déclaré la championne Joan Mir. « À tout le moins, il fera un podium & rdquor ;, a proclamé le leader de la Coupe du monde, Fabio Quartararo. « Il n’y a pas de doute : c’est pour gagner & rdquor ;, a-t-il condamné Jean zarco, la révélation de la saison. Samedi, MM93 s’est retrouvé au milieu de la deuxième ligne, là où il voulait être. Et le dimanche & mldr; & rdquor; dimanche, pour la première fois depuis longtemps, je sentais la pression, je n’ouvrais pas la bouche sur le grill, je voulais être le plus concentré possible. Pourquoi ?Parce que cela faisait longtemps que je n’avais pas autant exigé de moi-même & rdquor;.

Il s’élance (5e) et boucle le premier tour (1er). À quatre tours, quatre gouttes sont tombées. “Non, non, ce n’était pas quatre gouttes, c’était la pluie, la pluie, et Marc a jeté un & mldr;. Nez et à gauche, personne ne pouvait le suivre & rdquor;, reconnut le grand Aleix Espargaró (Aprilia), qui était proche de lui. j’arrive Miguel Oliveira (KTM), oui et puis Marc a déjà transformé le Sachsenring en piste de terre amusante de Rufea Oliveira Dans son ‘sparring’, l’assistant personnel, entraîneur et ami José Luis Martínez (hé, un vrai champion de moto-cross d’Espagne) qui essaie toujours de le battre et n’y parvient jamais. « C’est vrai, c’est impossible de le battre, mais j’aurais pu garder ce commentaire, non ? & Rdquor ;, m’a confié José Luis dans la nuit avant de rire de son plus grand rire et d’être l’homme le plus heureux de la terre.

Puig, je le répète, le fou qui vit avec le fou, non seulement a déclenché le sablier de l’exploit, il a aussi montré plus de la moitié de son corps sur le mur, à chaque tour, faisant des gestes pour MarcQuand il a franchi la ligne d’arrivée, leader, qu’il ne se relâche pas, qu’il coure encore de plus en plus. « Quel oiseau ! Je t’avais dit que j’y arriverais ! & Rdquor ;, dit Puig à l’ingénieur japonais Takeo yokoyama et créateur de la revue RC213V, que seul Marc transforme en gagnant.

“Je le méritais. Cette victoire est la meilleure récompense pour tant de souffrance et de lutte & rdquor;, a commenté Márquez, remerciant tout le monde. « C’est le triomphe de trop de gens. On ne monte pas seul ou ne descend pas seul & rdquor ;. Et, juste au moment où j’étais sur le podium, Quartararo Elle l’a regardé et a dit: “Hé, Marc, maintenant ne commence pas à les gagner tous & rdquor;. Marc Il l’a regardé et, avec ce sourire fou, le même que Puig a ressenti lundi lorsqu’il a déclenché la fusée avec son appel, il a répondu : ;.

Mais ça fait longtemps que personne n’y croyait Marc Marquez quand il dit qu’il n’est pas (encore) à gagner.