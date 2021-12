La résurrection de Sergio Gómez à Anderlecht

24/12/2021

Cela fait presque trois ans que Sergio Gómez quittera les catégories inférieures du FC Barcelone pour aller au Borussia Dortmund. Ce fut l’une des sorties les plus populaires de La Masía, au milieu d’une fuite de talents.

Celui de Badalona est venu d’être le Ballon d’Argent de la Coupe du Monde U-17, emportant avec un certain Phil Foden toutes les distinctions médiatiques et appelé à être l’un des jeunes avec le plus grand avenir sur le Vieux Continent. Maintenant, trois ans plus tard et avec trois voyages entre les deux, Sergio Gómez a déjà joué 100 matchs en tant que professionnel et commence à être ce qu’il visait un jour.

Son étape à Dortmund n’a pas fini de fonctionner. Les ‘borussers’, recruteurs de talents par définition, ont frappé à sa porte pour le convaincre qu’en Allemagne, il aurait des options pour rejoindre l’équipe première, ce que le Barça ne pouvait pas lui promettre. En fait, sa signature était conforme à celle d’autres comme Jadon Sancho, deux jeunes hommes qui ont dû progressivement entrer dans les « plus âgés » jusqu’à ce qu’ils s’installent. Mais l’Anglais a fait sauter la porte de l’équipe première et Sergio Gómez lui a coûté quelque chose de plus.

Compte tenu de ce manque d’opportunités, le prêt est venu à Huesca la saison dernière. Le meneur de jeu qualifié a laissé un aperçu de sa qualité, mais il lui manquait la continuité tant nécessaire. Il n’est pas facile de prendre pied en première division, alors la saison dernière l’a aidé à acquérir de l’expérience pour tenter de faire ce saut de qualité.

Et il semble qu’il soit enfin arrivé. Car tous les talents ne sont pas obligés d’exploser à 17 ou 18 ans. A 21 ans, Sergio Gómez montre qu’il peut être très important dans l’avenir d’un grand club.

Celui de Badalona est déjà là et réussit. Cela n’a pas été en Premier ministre, ni en Italie, ni en Espagne, mais Sergio Gómez se comporte à un excellent niveau cette saison. Loin de la « chaleur » de Dortmund, il le fait à Anderlecht, en championnat belge, et dans une démarcation pas du tout habituelle chez lui : le latéral gauche. Gómez a toujours été un meneur de jeu qui est parti de l’extrême.

A ce poste nouveau et expérimental, les chiffres de l’ancien vétéran du Barça sont brutaux : six buts et dix passes décisives sur les 27 matchs qu’il a disputés cette saison à ce jour. Vincent Kompany l’a convaincu de pouvoir être important sur le côté et Sergio Gómez a explosé. L’ancien joueur légendaire de City a changé sa vie.

En Europe, ses bonnes performances ne sont pas passées inaperçues. Dans les moins de 21 ans espagnols, il est un incontournable et en Europe, certains grands clubs commencent déjà à l’avoir sur leur liste de futurs joueurs. Marseille, l’Ajax ou United s’y tapissent. Il ne faudra pas longtemps pour faire le saut dans une plus grande ligue. Nous verrons quelle est la prochaine étape.