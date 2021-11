La résurrection des Boston Celtics

C’est la NBA. Tout peut arriver n’importe quelle nuit, dans aucun jeu il n’y a de valeur sûre. Pas complètement. Bientôt nous saurons si Ce 78-95 à Miami, cet étrange Heat-Celtics C’était une de ces nuits, une aberration dans le cours des événements ou un retournement de situation. Dans le cas du Heat, il n’y a pas à s’inquiéter, pas après cinq victoires consécutives et un 6-1 avant ce match (6-2 désormais) avec les meilleurs sentiments, et certainement la meilleure défense, de la NBA. Mais bien sûr c’est une gigantesque lueur d’espoir à Boston. La semaine a commencé avec 128 points pour les Bulls in the Garden et une rencontre de l’effectif, sans coach et sans bons sentiments au final. Et à partir de là, ils ont remporté deux matchs en recevant 78,5 points en moyenne (33% aux tirs).

Bien sûr, une chose est que l’Orlando Magic marque 79 points et une autre est que vous quittiez le Miami Heat à 78, une machine infernale qui, théoriquement, aurait dû faire disparaître la honte de ce qui était un terrible début de saison. pour les Celtics. Mais c’est la NBA: les greens ne sont pas seulement déjà avec un 4-5 beaucoup plus présentable, ils sont aussi vivants. Ou quelque chose de très similaire. Nous verrons ce qu’ils sont capables de faire avec cette bouffée d’air inattendue.

Le match a plus ou moins suivi le scénario prévu jusqu’au 28-21, le deuxième quart-temps a commencé. De là, la révolution verte jusqu’au 33-51 à la mi-temps. Voir, c’est croire: 9 points du Heat, qui a passé près de six minutes sans marquer et a concédé un 5-30 de ce 20-21, qui n’a pas donné de passes décisives et a perdu 10 ballons dans cette terrible séquence au cours de laquelle ils ont concédé un partiel de 0-15. Un développement incroyable qui n’a plus gardé plus de rebondissements. Le Heat a ramé au troisième quart à 54-62, suivi d’un dernier 1-11. Le coup en Floride était une réalité terminée (quand il pleut, il tangue) avec La blessure de Kyle Lowry, une entorse à la cheville après une chute sur lui par Duncan Robinson. Chez les Celtics, Jaylen Brown a également eu des problèmes musculaires.

Udoka a dit après le match qu’en attaque, bah, mais que c’était la défense qu’ils voulaient. Après quelques semaines sans identité, les Celtics ont pris pied dans le travail d’Al Horford et dans l’apparence offensive de la deuxième unité : Schröder (14 points, 5 rebonds, 6 passes), Langford (12 points) et Nesmith (13). Apparitions vitales quand les choses se sont compliquées en deuxième partie. Il n’a pas fallu une belle prestation à Jayson Tatum (10 points sur le 3/13) ou Jaylen Brown (mieux encore : 17 points, 5 rebonds). La clé était en défense, bien sûr, et dans un sens de l’union qui n’existait pas lors des matchs précédents.

Pour le Heat, ce fut un désastre, un énorme flou dans ce qui était un disque immaculé.. Personne n’a bien joué, bien sûr. Mais ils ont surtout été mauvais le tireur Duncan Robinson (5/17 en triples pour 16 points inutiles) et le générateur Tyler Herro, qui est resté en 6 points avec un 3/11 en tirs, impropre d’un parcours dans lequel il a commencé à opposer le Prix ​​que vous voulez : Joueur le plus amélioré, Meilleur sixième homme… Bam Adebayo a eu 13 points et 7 rebonds et Jimmy Butler a eu 20 points (8/18 au tir). C’était une de ces nuits pour le Heat. Ce qui reste à voir maintenant, c’est si c’était cette nuit-là pour les Celtics.