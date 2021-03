La résurrection passe cet après-midi par Ipurúa

14 mars 2021 à 08:00 CET

EFE

Souhaits d’Eibar profiter de l’attrition européenne de Villarreal pour remporter une victoire dans leur fief d’Ipurua avec l’objectif clair de fuir les positions de relégation, qu’ils n’avaient plus occupées depuis le quatrième jour de cette saison.

Pour cette raison, l’équipe armurière n’est plus satisfaite d’un match nul en raison de la nécessité impérative d’ajouter le maximum de points après leur défaite contre Cadix la semaine dernière, ainsi que les triomphes de Valladolid et d’Elche, vous a placé dans les positions dangereuses de la classification.

ENSEMBLE JUSQU’A LA FIN

Fiducies Mendilibar dans lequel ses joueurs peuvent battre Villarreal, profitant de l’usure subie par l’équipe de Castellón après la dure confrontation en Ligue Europa contre le Dynamo Kiev, et qu’ils peuvent obtenir leur deuxième victoire de la saison à Ipurua, après celle obtenue contre Grenade et que c’est le seul qu’ils aient dans leur casier, une fois treize disputés, avec six nuls et autant de défaites.

Les armuriers présents dans First a solde légèrement négatif avec Villarreal avec quatre victoires, trois nuls et six défaites, bien que les deux derniers affrontements soient tombés du côté de Castellón, avec des défaites à La Cerámica la saison dernière par 4-0 et au premier tour de celle-ci par 2-1. Eibar a battu Villarreal la saison dernière à Ipurua également 2-1.

Eibar maintient deux pertes en défense, celles de la centrale Pedro Bigas, qui poursuit son processus de récupération et celui du côté d’Estrémadure Rober Correa, qui est en cale sèche depuis un mois et demi en raison d’une déchirure fibrillaire, à laquelle s’est ajoutée une dernière minute inattendue, celle de l’attaquant japonais Yoshinori muto, qui ne fait pas non plus partie des 20 convoqués.

Le plus sûr, c’est que Mendilibar comptera à nouveau depuis le début avec le même onze qui a joué le week-end dernier contre Cadix à Ramón de Carranza, un terrain dont il est revenu vaincu par le minimum.

RETOUR AU BON CHEMIN

Villarreal se rend à Eibar dans le besoin urgent d’une victoire en championnat pour briser leur séquence de huit matchs sans gagner au championnat national, car s’il ne le faisait pas, ses options européennes seraient extrêmement compliquées.

Les Castellón arrivent avec une séquence similaire à celle de leur rival, même si en leur faveur ils ont la victoire remportée en Europe jeudi dernier, ce qui leur donne une pause.

La note qui ressort de ce match est les pertes sur la ligne défensive, puisque pour la première fois l’équipe de Castellón il n’aura pas ses deux défenseurs centraux fixes en championnat, des absences qui obligent à un changement radical de cette démarcation, car les problèmes des arrières droits rendent la situation beaucoup plus compliquée.

Au début, l’équipe ne pourra pas compter sur les blessés Pau Torres et le sanctionné Raul Albiol, auxquels s’ajoutent Rubén Peña et Mario Gaspar, également blessés. De plus, les habitués Vicente Iborra, Francis Coquelin et Alberto Moreno sont toujours hors de l’équipe.

ALIGNEMENTS PROBABLES

Eibar: Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Bigas, Côte; Pedro León, Exposito, Diop, Bryan Gil; Enrich et Kike García.

Villarreal: Asenjo; Mario ou Jaume Costa, Foyth, Funes Mori, Estupiñán; Capoue, Trigueros, Parejo; Gerard, Moi Gómez et Paco Alcácer.

Arbitre: David Mendié (Comité Catalan).

Stade: Ipurua.

Temps: 18h30.