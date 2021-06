La rétine des oiseaux a un sens quantique

30/06/2021 à 8h00 CEST

Bien que nous sachions que les oiseaux migrent depuis des milliers d’années, nous n’avons pas encore découvert comment ils s’orientent pendant leurs longs vols, même si nous nous rapprochons de plus en plus de le découvrir.

Cela a toujours été un mystère de savoir comment les oiseaux peuvent se guider pendant leurs migrations. Nous, les humains, pouvons nous orienter n’importe où grâce aux boussoles, déterminer le méridien, localiser l’étoile polaire ou nous guider par la mousse des arbres.

Récemment, et grâce à la technologie, nous avons atteint un niveau sophistiqué d’orientation géographique grâce à l’utilisation de satellites : nous échangeons des signaux avec eux, par exemple via notre mobile, et ils nous indiquent immédiatement notre position exacte, ainsi que la vitesse et orientation de nos déplacements.

Depuis 3 000 ans, nous savons également que les oiseaux migrent constamment, parcourant de longues distances (généralement avec des changements de saison) pour nicher ou rechercher de meilleures sources de nourriture. On ne sait pas très bien comment ils ne se perdent pas dans ces voyages.

Comme établi dans une recherche publiée en 2016, le cerveau des oiseaux est généralement petit (il peut être comparé à une noix), bien qu’ils aient plus de neurones par unité de masse cérébrale que les mammifères.

D’autres recherches publiées en 2020 ont pu déterminer que les neurones des oiseaux représentent ce qu’ils perçoivent, une caractéristique de la conscience. De plus, son cortex est organisé de la même manière que celui des mammifères.

Il doit y avoir plusCependant, ces prouesses cérébrales ne peuvent à elles seules expliquer le sens de l’orientation des oiseaux.

Le sens de l’orientation est très répandu dans le règne animal et l’on sait que certains insectes et poissons sont guidés par le soleil ou les étoiles, bien qu’en ce qui concerne les oiseaux il ait été établi que le champ magnétique terrestre est celui qui sert de guide. à leurs migrations.

Le champ magnétique terrestre est produit par le mouvement des matériaux qui se produit dans le noyau de la planète. Ce mouvement génère des flux électriques, à l’origine de nombreux champs magnétiques. Le champ magnétique terrestre est la somme de ces petits champs.

Comme les lignes de champ magnétique varient à la surface de la Terre, leur dynamique peut servir de référence pour l’orientation géographique de nombreux oiseaux : elle leur permet de détecter la direction des pôles de la planète.

Mais cela ne suffit pas : en plus des facteurs génétiques qui peuvent contribuer à l’orientation, il a été établi que la navigation elle-même est réalisée grâce à la magnétoréception, à travers laquelle certains oiseaux détectent la direction et la direction du champ magnétique, obtenant ainsi des informations sur son positionnement et orientation.

Ce qui a le plus avancé en suivant la piste de la magnétoréception, c’est que les oiseaux, comme les autres animaux, possèdent des cryptochromes, des protéines photoréceptrices de la lumière.

Depuis 20 ans, on soupçonne qu’une protéine spécifique, connue sous le nom de cryptochrome-4, présente dans la rétine des oiseaux, fonctionne comme un capteur magnétique chez les oiseaux : ses réactions chimiques génèrent des molécules qui dépendent de la direction du champ magnétique terrestre. Mais jamais, jusqu’à présent, cela n’a été confirmé.

Confirmation préliminaire

Confirmation préliminaireEt c’est ce qu’est parvenu à vérifier une nouvelle recherche, développée par les universités d’Oldenburg (Allemagne) et d’Oxford (Grande-Bretagne), bien que de manière un peu particulière.

La vérification a eu lieu en laboratoire, avec le cryptochrome-4 obtenu par manipulation génétique d’une bactérie. Les chercheurs disent que cette protéine est identique à celle des oiseaux.

L’équipe de recherche, dirigée par le biologiste Henrik Mouritsen (Université d’Oldenburg), a placé cette protéine dans une éprouvette et l’a soumise à des champs magnétiques cent fois supérieurs à ceux de la Terre.

Ainsi, il a observé que la protéine subissait des réactions chimiques lorsqu’elle était exposée à des champs magnétiques et que sa réaction était plus intense chez les oiseaux migrateurs que chez les poulets, qui ne migrent pas.

Il a également constaté que le cryptogramme-4 a la capacité de déclencher l’activité neuronale nécessaire au ciblage géographique, car les réactions chimiques déclenchées par l’exposition au champ magnétique ont duré suffisamment longtemps pour agir comme une signalisation.

Substrat quantique

Substrat quantiqueEt l’expérience ne s’est pas arrêtée là : l’ordinateur des chercheurs a simulé les réactions chimiques du cryptochrome-4 et a découvert qu’elles impliquaient des électrons individuels, ce qui signifie que l’orientation des oiseaux a un substrat quantique.

Dans la simulation, ils ont vérifié ce que les recherches publiées en janvier dernier avaient établi : que les champs magnétiques affectent un phénomène exclusivement quantique, connu sous le nom d’états de spin des électrons, qui génèrent leur propre champ magnétique.

La procédure est la suivante. Lorsque les récepteurs magnétiques présents dans la rétine des yeux des animaux sont activés par des photons, de nouvelles molécules sont générées dont les atomes sont dotés d’électrons simples ou solitaires, appelés paire de radicaux (électrons) : ils se comportent selon l’intrication quantique et partagent la même état de rotation, bien qu’ils soient séparés les uns des autres.

Lorsque les champs magnétiques modifient ce processus quantique naturel qui se produit à l’intérieur des cellules de la rétine, les oiseaux le perçoivent et détectent le champ magnétique terrestre : ils l’utilisent pour guider leur navigation.

Premier pas

Premier pasLes auteurs de la nouvelle recherche reconnaissent qu’ils n’ont pas vérifié de manière concluante que les oiseaux utilisent le cryptochrome-4 pour détecter les champs magnétiques, puisqu’ils ont seulement vérifié en laboratoire qu’il pourrait s’agir de la pièce manquante pour comprendre l’exploit de l’orientation des oiseaux migrateurs.

En fait, ils n’ont montré que pour la première fois qu’une molécule du système visuel d’un oiseau migrateur est magnétiquement sensible. Important, mais seulement un premier pas.

Vérifier cette sensibilité chez un oiseau vivant est quelque chose de beaucoup plus complexe, il faudra donc un certain temps pour éclaircir définitivement l’inconnu sur la mystérieuse capacité des oiseaux à s’orienter, soulignent les chercheurs.

Référence

RéférenceSensibilité magnétique du cryptochrome 4 d’un oiseau chanteur migrateur. Jingjing Xu et al. Nature volume 594, pages 535-540 (2021). DOI : https : //doi.org/10.1038/s41586-021-03618-9

Image du haut : protéine cryptochrome 4 sensible à la lumière en laboratoire. Quatre acides aminés (vert clair), dans lesquels peuvent se former des paires dites radicalaires, sont décisifs pour les propriétés magnétiques de la molécule. Crédit : Ilia Solov’yov (Université d’Oldenburg).