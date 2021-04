La rétine interprète la lumière pour informer le cerveau à quoi ressemble le monde

29/04/2021 à 14h59 CEST

Des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE) et d’autres institutions suisses ont découvert dans une étude récente un point important du système de perception visuelle: la forme géométrique de la lumière affecte la réponse de la rétine en même temps que l’intensité lumineuse reçue. Le processus peut être modélisé en intervenant sur les impulsions laser initiales, qui se produisent en quelques femtosecondes.

Au cours de la première étape du processus de vision, qui est la perception de la lumière elle-même, la forme des stimuli lumineux que reçoit la rétine conditionne le reste des mécanismes au-delà de l’intensité de la lumière. Selon un communiqué, la forme géométrique que prend la lumière a également un impact sur le signal envoyé au cerveau pour former une image.

Jusqu’à présent, on pensait que cette phase initiale de perception visuelle était dominée exclusivement par l’intensité de la lumière reçue et que la forme n’était pas transcendante. La recherche suisse, publiée dans la revue Science Advances, change d’orientation sur cette question. Il est à noter que la découverte peut ouvrir un nouveau champ de recherche dans l’étude des maladies oculaires.

En un clin d’œil

Selon les spécialistes, la première étape de la vision se concentre sur les changements qui se produisent dans la rétine lorsqu’elle entre en contact avec la lumière. En modifiant sa forme, la rétine initie un processus complexe qui aboutira à une impulsion nerveuse générée dans le nerf optique. De cette façon, entre le moment où l’œil perçoit la lumière et le cerveau la décode, différents phénomènes se produisent qui affectent le résultat final du processus.

Pour mieux comprendre ce mécanisme qui détermine la vision, les scientifiques ont cherché à confirmer le temps nécessaire à la rétine pour réagir aux impulsions lumineuses. Dans le cadre d’une expérience, ils ont constaté qu’en l’espace de 50 femtosecondes, la rétine est déjà modifiée face aux stimuli d’impulsions laser. Cette mesure du temps est si extrêmement rapide qu’elle échappe à la compréhension humaine: une seconde contient mille billions de femtosecondes.

Plus tard, lors de la réalisation d’études de la rétine chez la souris, les scientifiques ont pu vérifier qu’avec la vitesse incroyable de ce processus un autre phénomène particulier s’est produit: la forme géométrique de la lumière a modifié les réactions initiales de la rétine. Ils l’ont vérifié en envoyant la même énergie qu’un stimulus, mais en variant la configuration de la lumière. Face au même nombre de photons, bien que changeant la forme de l’impulsion lumineuse, la réponse était différente.

Forme et couleur

Après avoir vérifié ces changements générés par la forme géométrique de la lumière, ils ont également pu vérifier que l’œil ne réagissait pas de la même manière à la présentation des différentes couleurs. En effet, son ordonnancement dans le temps modifiait les réponses de la rétine: l’impact variait en fonction de la tonalité initiale dans une chaîne séquentielle de couleurs, par exemple.

En résumé, les spécialistes estiment que la rétine “comprend” qu’il y a plus ou moins de lumière en fonction de sa forme et des couleurs reçues, bien que l’intensité et l’énergie lumineuse soient similaires. A partir de cette perception, il «informe» le cerveau et des images visuelles sont générées à travers lesquelles nous apprécions la réalité du monde.

Tenant compte du fait que ce processus peut être régulé par la forme donnée aux impulsions laser reçues par la rétine, les scientifiques ont souligné qu’il pourrait conduire à une nouvelle approche dans le traitement de différentes pathologies oculaires, entre autres applications.

Référence

Image illustrative d’impulsions laser atteignant l’œil en femtosecondes. Crédit: Scientify / UNIGE / Xavier Ravinet.