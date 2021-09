Le duc, 37 ans, et la duchesse, 40 ans, de Sussex se sont lancés dans leur première apparition conjointe lors de leur tournée à New York afin de participer au Global Citizen Live faisant la promotion des vaccins Covid. Le couple royal est arrivé à New York mercredi et le lendemain, le couple a visité le One World Observatory.

Les membres de la famille royale ont ensuite rencontré des représentants du gouvernement et ont rendu hommage au mémorial du 11 septembre.

Cependant, lors de leurs déplacements, les experts ont remarqué un étrange changement d’apparence depuis que le prince de 37 ans a été photographié pour la récente couverture de Time qu’il a partagée avec sa femme.

Harry est bien connu pour ses mèches rouges emblématiques, mais le coiffeur de célébrités Tom Smith a déclaré que les cheveux plus fins du royal pourraient être dus au déménagement de l’Angleterre vers la Californie.

“Il semble que les cheveux du prince Harry soient plus volumineux dans l’image du temps, et cela ne me surprendrait pas si des compétences de retouche intelligentes aidaient à jouer un rôle dans la définition de sa racine des cheveux et lui donnaient une chevelure plus complète pour correspondre à celle de Meghan”, a-t-il déclaré au Courrier quotidien.

Les spéculations sur les serrures de Harry ont été faites après les apparitions des Sussex à New York où la famille royale a visité les Nations Unies pour rencontrer l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield pour discuter de la justice raciale, de la sensibilisation à la santé mentale et de la pandémie.

Samedi, le couple a assisté à l’événement Global Live Citizen pour aider à promouvoir les vaccins dans le pays.

“Il y a tellement de choses que nous pouvons faire aujourd’hui, maintenant cela peut nous rapprocher de la fin de cette pandémie et c’est pourquoi nous sommes tous ici”, a déclaré Meghan lors de l’événement.

Le couple royal n’était pas les seuls visages familiers à l’événement étoilé avec Jennifer Lopez, Billie Eilish et Coldplay se produisant pendant la diffusion de 24 heures.

Les représentations à New York étaient l’un des sept concerts coordonnés à travers le monde avec des événements ayant lieu à Londres, Los Angeles, New York, Paris, Rio de Janeiro, Séoul, Sydney et Lagos.