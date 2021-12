La retraite de la F1 a traversé l’esprit de Sebastian Vettel mais le « feu brûle toujours »

Sebastian Vettel insiste sur le fait que « le feu brûle toujours » – bien qu’il admette que l’idée de la retraite lui a traversé l’esprit.

Avec son ami Kimi Raikkonen ayant maintenant quitté la Formule 1, un groupe de pilotes plus expérimentés est en lice pour être le prochain à arrêter sa carrière.

Vettel est un candidat évident, ayant passé huit ans depuis son dernier championnat du monde et deux saisons complètes sans victoire en course, fermement ancré en tant que coureur de milieu de terrain avec Aston Martin en 2021.

Il semblerait que ses collègues vétérans Lewis Hamilton, toujours à la recherche d’un huitième titre mondial des pilotes, et Fernando Alonso, qui a fait un retour encourageant après un congé sabbatique de deux ans, auraient peut-être plus d’incitations à continuer.

Mais l’Allemand verra également l’ambition d’Aston Martin de se battre pour les championnats et insiste sur le fait que la soif de nouveaux succès ne l’a pas abandonné.

« Bien sûr, on se pose parfois la question du sens. Je mentirais si je disais que la pensée ne m’avait pas encore traversé l’esprit », a déclaré Vettel lors d’une interview avec F1-Insider, lorsqu’on lui a demandé combien de temps il avait l’intention de rester en Formule 1 pour faire passer les messages sociaux pour lesquels il a devenir célèbre.

« Mais je ne continue pas seulement pour transmettre des messages. Alors je ne serais pas fidèle à moi-même et je ne serais pas aussi bon.

« Si je ne ressens plus la motivation et l’ambition intérieures et que je m’y tiens uniquement pour faire passer des messages ou augmenter le solde bancaire, ce serait une trahison de la génération qui est encore à venir et vivre le rêve.

« Après tout, je peux toujours régler certains problèmes lorsque je ne conduis plus. Mais le feu brûle toujours.

Interrogé sur la perspective qu’Aston Martin ne soit pas non plus assez rapide pour gagner l’année prochaine, le joueur de 34 ans a déclaré : « En tant que sportif, je m’énerve et je fais tout ce que je peux pour le rendre plus rapide. Mais ce n’est pas mortel, c’est vrai. En ce sens, c’est un problème de luxe.

« Cela ne veut pas dire pour autant que je ne veux pas tout faire dans mon petit microcosme sportif pour gagner. Sinon ça n’aurait plus de sens.

« La motivation est là, nous essayons de nous améliorer ensemble et l’équipe essaie de tout renverser.

« Les nouvelles règles offrent une grande opportunité en 2022. Mais nous devons aussi rester réalistes et ne pas parler d’être favoris, mais regarder à quel point notre voiture est bonne. »