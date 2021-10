La retraite de LinkedIn depuis la Chine est un avertissement pour toutes les entreprises occidentales

Le site de réseautage professionnel LinkedIn a annoncé qu’il fermerait son site Web en Chine parce que les exigences strictes de conformité de la Chine ont créé un « environnement d’exploitation considérablement plus difficile ». Sa société mère, Microsoft, a annoncé qu’elle remplacerait LinkedIn China par un site Web d’offres d’emploi sans élément de médias sociaux plus tard cette année.

Le retrait de LinkedIn de la Chine envoie un avertissement à toutes les entreprises occidentales qu’il n’y a pas de juste milieu entre le système autoritaire de la Chine et les valeurs démocratiques libérales occidentales. Ils doivent choisir un camp.

LinkedIn a été lancé en Chine en 2014. C’était le seul site de médias sociaux occidental qui fonctionnait ouvertement en Chine, car les autorités chinoises bloquaient d’autres sociétés de médias sociaux occidentales telles que Facebook et Twitter. LinkedIn a payé son prix d’entrée sur le marché chinois en acceptant de respecter les règles du gouvernement chinois, y compris les exigences de censure.

Comme toutes les entreprises occidentales faisant des affaires en Chine, LinkedIn a affirmé que pour se conformer à la loi chinoise, il n’avait d’autre choix que de censurer le contenu auquel les autorités chinoises s’opposent. LinkedIn a insisté sur le fait que la censure était très légère et n’a en aucun cas contredit la société soutenant la liberté d’expression.

Pourtant, la censure de LinkedIn a suscité de vives inquiétudes aux États-Unis. En 2019, LinkedIn a fait la une des journaux en bloquant le profil d’un dissident chinois basé aux États-Unis, Zhou Fengsuo. Zhou était l’un des leaders étudiants de la manifestation pro-démocratie de 1989 sur la place Tiananmen.

Après que le gouvernement chinois ait brutalement réprimé les manifestants, Zhou a été contraint de s’exiler aux États-Unis. Il a cofondé une organisation à but non lucratif pour aider les militants et les organisations des droits de l’homme en Chine. Le 3 janvier 2019, Zhou a tweeté un avis de LinkedIn, qui déclarait que bien que l’entreprise « soutienne fermement la liberté d’expression », le profil et les activités de Zhou ne seraient pas visibles en raison du « contenu spécifique de votre profil ».

Zhou a demandé une réponse dans un tweet : « C’est ainsi que la censure s’est propagée de la Chine communiste à la Silicon Valley à l’ère de la mondialisation et de la numérisation. Comment LinkedIn obtient-il la commande de Pékin ? » Après que le tweet de Zhou ait reçu une large attention médiatique, LinkedIn est revenu sur son action et a débloqué le compte de Zhou, affirmant que son profil avait été bloqué par erreur.

Le « nettoyage » de LinkedIn en Chine

Alors que le dirigeant chinois Xi Xinping cherche à ramener la Chine au modèle socialiste maoïste et à intensifier sa suppression des voix dissidentes, il exige plus de censure de la part des entreprises chinoises et étrangères. Au début de cette année, les régulateurs chinois ont visité le siège social de LinkedIn en Chine et ont donné 30 jours à l’entreprise pour « nettoyer » son contenu. La société a révélé qu’elle avait dû arrêter les inscriptions de nouveaux membres en Chine pendant des semaines pour « s’assurer que nous restions en conformité avec la loi locale ».

LinkedIn a appris à ses dépens que la capitulation devant Pékin n’est pas une action ponctuelle mais un processus. Une fois que vous aurez plié le genou, Pékin exigera bientôt une meilleure attitude et une meilleure posture. La reddition conduit à plus de reddition parce que Pékin en veut toujours plus.

La censure de LinkedIn au nom du gouvernement chinois a atteint de nouveaux sommets ces derniers mois. Auparavant, il ne supprimait que les messages individuels que les censeurs chinois n’aimaient pas. Mais récemment, LinkedIn a bloqué les profils et les publications de journalistes, universitaires, chercheurs et militants des droits de l’homme étrangers sur ses sites Web basés en Chine.

Parmi les journalistes bien connus touchés figuraient Bethany Allen-Ebrahimian d’Axios, Melissa Chan de Vice News et l’auteur britannique Greg Bruno. Tous ont écrit sur les violations des droits de l’homme commises par Pékin dans le passé. Tous ont reçu des messages similaires de LinkedIn, qui prétend que leurs profils ont été bloqués sur LinkedIn Chine en raison de « contenu interdit » dans la section récapitulative des profils de ces journalistes.

Outre ces journalistes bien connus, LinkedIn a également interdit les universitaires et les chercheurs. L’un d’eux est Eyck Freymann, titulaire d’un doctorat. étudiant à l’Université d’Oxford. Selon le Wall Street Journal, le profil de Freymann a probablement été bloqué en Chine parce qu’il a inclus les mots « massacre de la place Tiananmen » dans une entrée décrivant son travail en tant qu’assistant de recherche pour un livre en 2015.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, LinkedIn a proposé des suggestions aux personnes concernées : modifier leur contenu pour supprimer l’interdiction. Greg Bruno, auteur d’un livre sur le soft power de la Chine sur le Tibet, a révélé dans une interview avec Verdict : impact’ de mon contenu incriminé.

Bruno a rejeté l’offre de LinkedIn. Il a déclaré à Verdict : « Bien que je ne sois pas surpris par le malaise du Parti communiste chinois avec le sujet de mon livre, je suis consterné qu’une entreprise de technologie américaine cède aux exigences d’un gouvernement étranger désireux de contrôler l’accès à l’information.

Agents de renseignement chinois sur LinkedIn

LinkedIn a refusé d’expliquer si sa récente censure accrue résultait de l’autocensure de l’entreprise ou avait été explicitement demandée par le gouvernement chinois. Les actions de l’entreprise et son silence ont suscité de nombreuses réactions dans le pays et ont attiré l’attention des législateurs américains. Le représentant Jim Banks, R-Indiana, a écrit à LinkedIn, demandant à la société de dire quelle réglementation du Parti communiste chinois elle appliquait aux Américains et si la société avait transmis les données des utilisateurs américains à Pékin.

Le sénateur Rick Scott, R-Floride, a envoyé une lettre adressée au PDG de Microsoft Satya Nadella et au PDG de LinkedIn Ryan Roslansky. Il a déclaré que la censure de l’entreprise « soulevait de sérieuses questions sur les intentions de Microsoft et son engagement à lutter contre les horribles violations des droits de l’homme et les attaques répétées contre la démocratie de la Chine communiste ». Il a critiqué l’action de l’entreprise comme un « apaisement grossier et un acte de soumission à la Chine communiste ».

Outre la censure, LinkedIn a été impliqué dans une autre controverse. Des agents de renseignement chinois ont utilisé de faux profils sur LinkedIn et se sont déguisés en chasseurs de têtes, consultants et universitaires pour collecter des informations et recruter des espions potentiels. En 2017, l’agence de renseignement allemande a révélé que des agents chinois avaient ciblé plus de 10 000 citoyens allemands, y compris des diplomates et des politiciens de haut niveau.

Un an plus tard, William Evanina, le chef du contre-espionnage américain, a mis en garde LinkedIn contre les activités de renseignement « super agressives » de la Chine sur le site. En 2020, un ressortissant de Singapour a été condamné par un tribunal américain en tant qu’« agent illégal d’une puissance étrangère ». Il avait créé une fausse société de conseil et utilisé LinkedIn pour recruter des Américains pour espionner au nom de la Chine.

Forcé de fermer

Finalement, la pression de la Chine et de la maison s’est avérée trop forte pour LinkedIn. La société a finalement réalisé que Pékin continuerait à exiger plus de censure tout en abusant de sa collecte de renseignements sur la plate-forme de la société.

Faire plaisir à Pékin signifie abandonner le modèle commercial de l’entreprise en tant que plate-forme d’échange d’idées ouvert et libre et faire face à plus de réactions du public et à plus d’examen de la part des législateurs du pays. Finalement, LinkedIn a choisi de fermer ses activités en Chine parce qu’il ne pouvait pas chevaucher deux systèmes politiques différents avec des valeurs opposées et toujours réussir.

La sortie de LinkedIn de Chine devrait servir d’avertissement à toutes les entreprises et organisations occidentales. Pendant trop longtemps, les entreprises et organisations occidentales, de Nike à la NBA, ont fonctionné selon ce modèle « une entreprise, deux systèmes ». Ils ont agi comme s’ils étaient les défenseurs des valeurs démocratiques libérales dans leur pays d’origine.

Mais au lieu de cela, ils ont ignoré les violations des droits de l’homme du Parti communiste chinois et ont insisté pour respecter le code de langage du PCC, le tout dans le but de rechercher le profit – ils ne veulent pas être exclus des marchés chinois potentiellement lucratifs. Ils ont porté atteinte à leur réputation tout en découvrant que l’appétit de contrôle et de censure de Pékin ne peut être satisfait.

L’expérience de LinkedIn en Chine a montré que le modèle « une entreprise, deux systèmes » est un échec. Toutes les entreprises et organisations occidentales doivent se rendre compte que le modèle autoritaire de Pékin est incompatible avec les valeurs démocratiques libérales occidentales.

Essayer de trouver un juste milieu ne plaira à personne. Les entreprises et organisations occidentales doivent choisir leur camp.

Ils devraient se rappeler que les valeurs démocratiques libérales telles que la liberté d’expression dont ils jouissent à la maison n’ont pas seulement engraissé leurs résultats, elles ont donné naissance à de superbes produits, notamment de la musique, des films, des produits et des équipes sportives de popularité universelle. Si les entreprises et les organisations occidentales veulent maintenir leur succès et en faire plus, elles devraient choisir la liberté et la démocratie plutôt que de se prosterner devant Pékin.