La réunion Crunch du G7 verra le Royaume-Uni conclure plus d’accords commerciaux en montrant sa «domination mondiale» | Politique | Nouvelles

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, tiendra la réunion des ministres des Affaires étrangères et du Développement de l’Union, qui se tiendra dans le centre de Londres du 3 au 5 mai. L’événement sécurisé COVID sera la première réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 depuis avril 2019, lorsque Dinard et Saint-Malo en France ont accueilli le sommet.

Outre les pays du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, États-Unis et Royaume-Uni – plus l’UE), le ministre des Affaires étrangères a également invité l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud et l’Afrique du Sud.

Le Président et le Secrétaire général de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) se joindront également à la réunion de cette année en tant qu’invités.

M. Rabb a déclaré que leur participation apportera une expérience et une représentation géographique plus larges et démontre l’importance de la région indo-pacifique.

Des sources du ministère du Commerce international proches de la secrétaire au Commerce, Liz Truss, ont déclaré à Express.co.uk que l’opportunité serait une option pour montrer sa «domination mondiale».

Une source de Whitehall a déclaré à cette publication: «Le G7 est vraiment une opportunité de montrer que la Grande-Bretagne est ouverte aux affaires grâce à une diplomatie constructive.

«L’Asie est l’un des marchés mondiaux à la croissance la plus rapide et nous voulons profiter d’opportunités significatives.»

Mme Truss a affirmé que d’ici 2030, 66% de la classe moyenne mondiale se trouverait en Asie et que cela rendra la forge de nouveaux partenariats commerciaux plus souhaitable.

Jon Lambe, ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l’ASEAN, a déclaré que l’Asie du Sud-Est était une «haute priorité» pour la conclusion d’accords commerciaux.

Il a ajouté: «Le commerce est une force motrice puissante au Royaume-Uni, et nous sommes extrêmement fiers de notre histoire de libre-échange.

«Nous serons le porte-étendard du meilleur type de libre-échange au monde.

“C’est un autre domaine sur lequel nous souhaitons travailler avec l’ASEAN.”

Les responsables se sont récemment engagés à renforcer davantage les liens commerciaux et d’investissement grâce à un nouveau dialogue commercial conjoint avec la Thaïlande.

Le Comité mixte économique et commercial (JETCO) est le premier nouveau JETCO du Royaume-Uni en 10 ans et a offert une nouvelle opportunité significative pour améliorer le commerce bilatéral.

Les responsables ont également signé un protocole d’accord qui contribuera à alléger les tarifs dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, de la pêche et de l’agriculture.

Mme Truss a cherché à réparer l’image commerciale du Royaume-Uni après que les alliés du secrétaire au Commerce international aient fait des déclarations incendiaires sur les négociations post-Brexit avec ses homologues australiens.

Dans des commentaires jugés “irrespectueux” à Canberra, une source du département de Mme Truss a décrit Dan Tehan au Telegraph comme “inexpérimenté” avant sa visite au Royaume-Uni aujourd’hui.

Les progrès de l’accord commercial ont été critiqués comme “glacialement lents”, tandis que Mme Truss prévoyait de faire asseoir son invité sur “une chaise inconfortable” dans la salle Locarno du ministère des Affaires étrangères “afin qu’il doive traiter directement avec elle pendant neuf heures”.

Après la publication des commentaires, la ministre du Cabinet a publié une déclaration dans laquelle elle se réjouit de souhaiter un “accueil chaleureux” à M. Tehan alors qu’ils s’appuient sur “les progrès que nous avons déjà réalisés”.

Le Sydney Morning Herald a rapporté que Mme Truss avait également envoyé un texto à son homologue dans le but de faciliter les choses, mais a également cité un responsable commercial australien qui critiquait les remarques précédentes.

Les ministres présents à la réunion du G7 chercheront également à établir une approche commune entre les principales démocraties du monde sur l’accès équitable aux vaccins, à convenir d’objectifs mondiaux en matière d’éducation des filles, d’objectifs rigoureux sur le financement climatique et de nouvelles mesures pour prévenir la famine et l’insécurité alimentaire.

M. Rabb a déclaré: «La réunion des ministres des Affaires étrangères et du Développement du G7 le mois prochain est l’occasion de montrer comment les plus grandes démocraties du monde travaillent ensemble pour garantir un accès équitable aux vaccins, mieux reconstruire après la pandémie, aider les filles des pays les plus pauvres à éducation de qualité et convenir d’une action ambitieuse pour lutter contre le changement climatique. »