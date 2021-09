Bravo n’avance pas avec une réunion de Real Housewives of New York City cette saison. Le réseau a annulé la réunion vendredi, accusant les “défis de programmation” du film. La décision est intervenue des mois après que des sources ont déclaré au Daily Mail que la production de la réunion avait été retardée jusqu’en septembre et que les membres de la distribution ont été informés que la saison 14 ne commencerait pas à tourner avant 2022.

“En raison de problèmes de planification liés à l’enregistrement en temps voulu de la réunion de The Real Housewives of New York City, Bravo a confirmé qu’il n’y aurait pas de réunion pour cette saison”, a déclaré un porte-parole de Bravo à Page Six vendredi soir. “C’est décevant de ne pas pouvoir rassembler le casting, mais nous sommes heureux d’avoir terminé sur une si bonne note avec la finale, et nous nous concentrons maintenant sur la saison prochaine.”

Le casting “a compris à contrecœur” la décision, ont déclaré des sources à Page Six. “Ce serait tellement long depuis la finale.”[It] n’a aucun sens d’avoir une réunion 2 mois plus tard, alors ils comprennent cette partie, mais ils sont déçus.”

La saison 13 de RHONY a été diffusée entre le 4 mai et le 4 septembre, car la production a été retardée en octobre 2020 lorsqu’un membre de l’équipe a été testé positif pour COVID-19. Le casting comprenait Luann de Lesseps, Ramona Singer, Sonja Morgan, Leah McSweeney et Eboni K. Williams. La saison a connu certaines des pires cotes d’écoute de l’histoire de la série, avec un épisode de juillet attirant seulement 764 000 téléspectateurs en direct. Au milieu de la saison, des sources ont déclaré au Daily Mail que la production de la réunion avait été retardée du 5 août à septembre.

“L’enfer se déchaîne dans les coulisses des Real Housewives of New York. Alors que les caméras sont éteintes, le drame continue”, a déclaré une source au Daily Mail en juillet. La source a ajouté que les stars “ne s’entendaient pas”, bien qu’elles aient fini de filmer en “amis”. Une fois que l’émission a commencé à être diffusée, Williams “est entrée en guerre contre ses camarades de casting – en particulier Ramona et Luann et le public s’éteint semaine après semaine”, a déclaré la source. Le casting a également été informé que la saison 14 ne serait pas tournée avant 2022 au lieu de fin 2021 comme prévu précédemment.

Williams, avocat et présentateur de télévision, est devenu le premier membre de la distribution de Black RHONY cette saison. Bien que son temps dans la série ait été difficile, en particulier avec la pandémie en cours et ses affrontements avec ses co-stars, Williams a déclaré à Variety qu’elle se sentait « vraiment bien » à propos de l’expérience. “J’ai senti qu’en tant que distribution collective, nous avions vraiment fait des progrès incroyables”, a déclaré Williams. “En filmant pendant une pandémie, et pour moi en tant que débutant, construisant des relations de fond en comble avec chaque femme de manière indépendante. Nous avons été fermés avec COVID un couple [of] fois; Sonja est tombée malade. Mais nous avons aussi eu beaucoup de plaisir, et je me sentais vraiment bien dans ma décision de rejoindre cette folle course.