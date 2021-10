La réunion de «RHONY» annulée en raison d’une enquête sur les allégations de racisme d’Eboni

Nous avons maintenant appris pourquoi la réunion ‘RHONY’ n’a jamais eu lieu … et tout cela grâce à une enquête en cours sur Eboni K. Williams‘ allégations de racisme contre Chanteur Ramona.

Plusieurs sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … Eboni a déposé une plainte officielle contre Ramona dans les semaines qui ont précédé la réunion de la saison 13 de «RHONY», et alors qu’une enquête était lancée et avançait, Bravo continuait de repousser la date du tournage.

On nous dit que l’enquête a été chargée d’examiner un commentaire présumé de Ramona selon lequel Eboni estimait qu’il était à motivation raciale.

Lire du contenu vidéo

Bravo

Dans le cadre de l’enquête, on nous a dit que les acteurs et l’équipe de production se sont assis pour des interviews … et à la fin, Ramona a été innocentée car rien n’a été trouvé pour corroborer les affirmations d’Eboni. On nous dit qu’une fois l’enquête terminée, le réseau a estimé qu’il était trop tard pour filmer une réunion car trop de temps s’était écoulé depuis la fin de la saison.

Une source nous dit… « C’était déjà une saison mal notée, donc il y avait des inquiétudes quant à savoir qui se connecterait 3 mois plus tard. »

Pour ce que ça vaut, on nous dit qu’Eboni n’était pas le seul à porter plainte contre Ramona pour des problèmes de course, un membre d’équipage a fait de même avant Eboni – mais clairement, la conduite présumée avait continué – et c’est pourquoi Eboni a estimé qu’il était également important de se plaindre.

Lire du contenu vidéo

ARRIÈRE-GRILLE

Alors qu’on nous dit qu’Eboni était satisfaite de l’enquête approfondie, elle semblait amère à cause de la réunion abandonnée … nous disant la semaine dernière qu’elle avait des affaires inachevées et laissant entendre qu’elle était prête à revenir pour une autre saison et à affronter les femmes.

Les retards et l’annulation finale ont coûté de l’argent aux stars de « RHONY » … les femmes au foyer sont payées par épisode et on nous dit que les retrouvailles auraient probablement duré 3 épisodes, ce qui signifie des stars comme Ramona, Luann et Sonja perdu plus de 100 000 $.

Un représentant de Ramona a refusé de commenter. Nous avons contacté Eboni et Bravo pour des commentaires… jusqu’à présent, aucun mot en retour.