La réunion du conseil de Camden tourne au chaos alors que le local lance le président “Comment oses-tu !” | Royaume-Uni | Nouvelles

Un développement prévu à Gondar Gardens, Camden a rencontré la fureur des habitants qui ont accusé le conseil de “transformer Londres en un *****le” alors que la réunion enregistrée capturait deux femmes enragées par les plans. Quatre nouvelles maisons de trois étages devraient être construites dans la région, les habitants s’opposant aux plans car ils affirmaient que cela bloquerait la lumière naturelle entrant dans leurs maisons. Mais la réunion est rapidement devenue incontrôlable car les objecteurs étaient furieux que leur discours soit limité à quelques minutes avant de jurer contre les conseillers et de leur dire qu’ils “détruisaient une belle ville” avec un objecteur jetant une chaise.

Les participants ont été informés au début de la réunion qu’elle serait enregistrée et partagée avec le public.

Cependant, cela n’a pas dissuadé deux participants, ce qui a conduit le Conseil de Camden à modifier leurs enregistrements pour supprimer l’explosion de leurs flux.

Alors qu’une femme terminait sa déclaration pour qu’une autre puisse commencer la sienne, le président de la réunion a dit au couple qu’ils avaient manqué de temps, ce qui a suscité de l’exaspération.

Le premier orateur a fait rage et a crié dans le microphone qu’elle ne pouvait pas croire qu’elle n’avait eu que deux minutes pour faire valoir son point de vue et pensait qu’elle et son collègue objecteur pourraient avoir plus de temps.

La deuxième intervenante a ensuite poursuivi son discours malgré tout, tandis que le président et l’intervenant précédent ont continué à se disputer au fil du temps.

La deuxième opposante a également été entendue crier dans le micro que la construction des nouveaux bâtiments couperait la lumière entrant dans sa maison et que les choses seraient “si drastiques” qu’elle devrait envisager de déménager.

La locale a alors commencé à taper sur la table et a élevé la voix encore plus fort en disant au conseil qu’elle avait vu des chauves-souris dans la zone du développement et l’a qualifiée de “manifestation la plus émouvante de la nature que j’aie jamais vue”.

D’autres participants ont été choqués alors que l’un d’eux tentait de calmer le deuxième orateur qui a affirmé que son appartement “s’effondrerait” à cause des travaux de construction.

Le conseil de Camden a tenté de supprimer certaines des explosions de leur diffusion en direct, mais l’opposition de longue haleine et de colère s’est poursuivie alors qu’une des femmes a déclaré: “J’espère que vous tous, b ***** d’avez un mur de briques contre votre les fenêtres.”

Ceux qui ont regardé l’explosion étaient partagés entre soutenir la lutte des femmes contre le conseil et condamner le comportement violent et colérique.

L’un d’eux a écrit : “Je comprends tout à fait sa rage, les promoteurs nous stressent depuis plus d’un an.

“Mes murs tremblent, perforent, cognent et les travailleurs se crient toute la journée. Vous ne pouvez pas passer un appel téléphonique pour le travail ou vous entendre penser.”

Un autre a ajouté: “Il n’y a aucune excuse pour ce comportement, ça pue le droit. J’espère qu’ils l’interdisent de chaque réunion publique.”