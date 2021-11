La réunion du conseil de district d’Essex Maldon dégénère alors que la police appelle | Royaume-Uni | Nouvelles

Une réunion au conseil de district de Maldon jeudi soir a dégénéré. La réunion a été abandonnée tôt lorsque la police a été appelée et que les membres se sont levés pour sortir. La dispute était centrée sur des propositions de sanctions contre Chrisy Morris, un conseiller indépendant de Heybridge West, après qu’il a été découvert qu’il avait « discrédité l’autorité » après deux enquêtes indépendantes.

Le procès-verbal de l’ordre du jour de la réunion indique qu’à plusieurs reprises, « le comportement de M. Morris répondait à la définition de l’intimidation ».

Il a réagi avec fureur après que les membres du conseil ont voté pour interdire à M. Morris d’assister à tous les comités et groupes de travail pendant 18 mois.

Sur la vidéo diffusée en direct de la réunion, M. Morris a pu être entendu crier à plusieurs reprises un « rappel au règlement ».

Le président Mark Heard a d’abord ignoré M. Morris, ce qui a incité le membre furieux à répéter agressivement le rappel au Règlement neuf fois.

Le président du conseil a finalement répondu: « Cllr Morris, votre comportement est inacceptable. »

Cllr Morris a riposté: « Vous n’avez aucune autorité sur moi, n’est-ce pas Mark? »

Lorsque M. Morris a été invité à quitter la réunion, il a déclaré: « Vous ne pouvez pas me forcer, idiots. »

Le président Heard a ensuite exhorté les membres du conseil à abandonner la réunion, leur disant de se lever et de sortir en signe de protestation.

Elle a déclaré: « Le public peut voir le comportement perturbateur du conseiller Morris pour la première fois lors de la réunion du conseil d’hier soir.

« Cependant, cela s’est produit régulièrement et nous ne pouvons plus tolérer ce type de comportement et mettre les membres et le personnel dans une détresse supplémentaire. »

Les téléspectateurs ont comparé les scènes chaotiques à la tristement célèbre réunion du conseil paroissial de Handforth plus tôt cette année, qui a vu le greffier Jackie Weaver se faire connaître en ligne.

La gestion calme par Mme Weaver des conseillers en colère a pris d’assaut le pays en février.

Lors de cette réunion, le Cllr Brian Tolver a déclaré: « Vous n’avez aucune autorité ici, Jackie Weaver! »