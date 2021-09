La réunion du conseil du Devon sombre dans le chaos alors que les membres s’affrontent au sujet des allégations de « fraude à la planification » | Royaume-Uni | Nouvelles

Explosion dramatique à la réunion du conseil de district de Teignbridge

Les tensions ont augmenté au conseil de district de Teignbridge dans le Devon lorsque Cllr Liam Mullone s’est levé pour prononcer un discours passionné contre un développement controversé dans lequel il a fait des allégations de fraude à la planification, avant de refuser de s’asseoir. Des images de la réunion complète du conseil, qui étaient diffusées en direct sur YouTube, semblent montrer le conseiller municipal Gary Taylor confronter Cllr Mullone en le tirant par sa veste. Avant que Cllr Malone ne soit traîné hors du champ de la caméra, on l’entend crier: “Lâchez-moi, stupidité de papier.”

DevonLive a vu une vidéo non censurée de l’incident sous un angle différent et a rapporté qu’elle montre que lorsque Cllr Mullone se dirige vers l’avant de la pièce, Cllr Taylor se lève pour le confronter avant de l’entraîner.

On peut alors voir Cllr Sarah Parker-Khan debout et tenter de calmer la situation et également entraîner Cllr Taylor avant qu’elle ne suive Cllr Mullone à l’avant de la pièce alors qu’il termine la pose de sa question supplémentaire. Il est entendu que l’incident a été signalé au conseil.

Le chef du groupe Newton Says No, Cllr Mullone, avait accusé le conseil d’être derrière de faux “objecteurs fantômes” qui ont mystérieusement abandonné quelques heures avant la réunion de planification du développement controversé de Langford Bridge.

Après s’être levé et avoir continué son discours en marchant jusqu’à l’avant de la pièce, le membre exécutif chargé de la planification, Cllr Taylor, est vu debout pour le confronter. La séance est alors levée peu de temps après. La diffusion en direct s’est alors arrêtée.

La réunion plénière du conseil avait vu Cllr Malone exprimer ses préoccupations concernant les procédures de planification, principalement autour de la gestion de la demande de Langford Bridge pour 450 maisons pour Newton Abbot, selon DevonLive.

Le conseiller a affirmé que de faux “objecteurs fantômes” à une demande d’aménagement en janvier 2020, décidée par le vote prépondérant du président, avaient été délibérément choisis par le conseil pour occuper deux places de parole autorisées qui auraient autrement été occupées par “les habitants concernés ou leurs avocats ”.

Cllr Mullone a déclaré dans sa question supplémentaire sur la façon dont le conseil avait amélioré ses procédures depuis : « Dans une décision massive, les deux créneaux de parole contre le développement ont été attribués non pas aux habitants ou à leurs défenseurs, mais à des personnes inconnues qui sont depuis devenues connues sous le nom de fantôme. opposants et qui ont toujours été tenus secrets pour nous et le public. M

“Ma question complémentaire repose sur ceci – nous savons qui sont les opposants et nous l’avons toujours su, mais il a fallu 18 mois pour rassembler les preuves et les documents.”

« Le premier opposant qui s’est vu attribuer un créneau était un homme de 23 ans, décrit par un ancien employeur comme ayant des difficultés d’apprentissage, qui a déclaré officiellement qu’il avait été encouragé à écrire une lettre d’opposition par une amie de sa mère, une personne qui a travaillé pour TDC dans le service de planification.

“La lettre a été reçue avant même que la candidature ne soit validée et a été sélectionnée par TDC parmi une centaine de reçus.

« C’était un ouvrier agricole dont l’ancien employeur était Anthony Rew, l’agriculteur et principal propriétaire foncier du développement NA3.

« La lettre qu’il a écrite était une prière poétique ; il ne s’est pas opposé pour des raisons de planification. Il ne s’agissait pas d’une objection recevable en vertu des lignes directrices du TDC.

« Il ne vit pas à Teignbridge, mais dans un lotissement encore en construction à Paignton, dans une maison familiale qui appartenait entièrement à Linden Homes.

« Avant la réunion de planification, il a reçu un appel téléphonique d’un membre du conseil de Forde House qui lui a demandé d’être un objecteur parlant, ainsi que son frère comme deuxième objecteur.

“Même si son frère n’avait fait aucune objection, n’avait écrit aucune lettre et n’avait aucun intérêt pour la question. Ainsi, ces taches, si précieuses pour l’autre côté de l’argument, ont été remplies par TDC.”

Au moment de la réunion il y a plus de 20 mois, il avait été affirmé que le couple s’était retiré en raison d’un deuil, mais Cllr Mullone a ajouté: “Il semble qu’aucun d’eux, contrairement à ce qu’on nous a dit, n’ait subi de deuil le matin de la réunion du 21 janvier qui a empêché leur venue. Ils ne sont tout simplement pas venus.

« Nous avons demandé à plusieurs reprises une divulgation complète sur les objecteurs fantômes et avons été informés que la rétention de ces informations en vertu du RGPD est une mauvaise interprétation de l’objectif du RGPD.

“Nous avons demandé à plusieurs reprises au membre exécutif du Planning d’être honnête avec nous, dans les conditions de la partie 2.

“Nous avons obtenu le silence. Nous avons épuisé toutes les voies officielles, polies, courtoises et raisonnables et n’avons obtenu que de l’obstruction et du mépris. Alors maintenant, cela se produit.

«En raison de ce manque d’effectifs, le conseil paroissial d’Abbotskerswell et la Wolborough Residents Association n’ont pas pu amener leur expert d’Oxford pour présenter un dossier environnemental scientifique à l’attention du comité de planification.

«Les créneaux de parole ont été sciemment mal attribués par des agents du TDC enfreignant leurs propres règles, dans une tentative délibérée de désavantager le dossier contre l’adoption de la proposition. Le comité de planification a été menti.

« La direction de ce conseil a commis, à tout le moins, un complot pour frauder les résidents de Teignbridge. »

Le président du Conseil, Cllr Colin Parker, essaie alors de l’interrompre en disant : « Est-ce qu’il va y avoir une question s’il vous plaît ? »

Peu de temps après, Cllr Mullone est alors entendu dire: “Vous méprisez la loi et le peuple”, avant de se lever et de sortir de la caméra.

Cllr Parker réplique : « Veuillez vous asseoir. Cllr Mullone, pouvez-vous vous asseoir s’il vous plaît », alors que Cllr Mullone s’avance dans la pièce.

Cllr Taylor se lève alors et semble affronter Cllr Mullone, lui criant en retour au libéral-démocrate: “Lâchez-moi, stupide papier.”

Phil Shears, le directeur général du conseil, conteste alors les allégations et déclare : « Si [he] Je voudrais fournir des preuves que mes collègues et moi n’avons apparemment jamais vues ou entendues, alors peut-être que cela aiderait, ou nous pourrions ajourner la réunion, président.

Cllr Parker a ensuite ajourné la réunion et la diffusion en direct a été interrompue, mais quelques minutes plus tard, la diffusion réapparaît avec une déclaration de l’avocat de l’autorité, Paul Woodhead.

Il a déclaré : « Les membres et toutes les personnes présentes auront juste été témoins des événements d’il y a quelques minutes et entendu les allégations faites, et je suis sûr qu’ils comprendront que personne ici n’est en mesure de commenter davantage ce qui a été dit à cette fois-ci et il serait peut-être inapproprié de le faire de toute façon. »

« Le conseiller qui a soulevé ces questions est invité à me rencontrer et/ou à me fournir les informations auxquelles il a fait allusion et auquel il a fait référence, après quoi elles seront dûment examinées et étudiées le cas échéant. »

Le président dit ensuite : « Si nous pouvons continuer cette réunion maintenant dans le décorum et que je ne veux plus d’autres éclats de la part de qui que ce soit, sinon nous devrons à nouveau suspendre la réunion. Donc, si nous pouvons continuer de manière raisonnable, s’il vous plaît.

Après la réunion, Cllr Mullone a déclaré: «J’ai livré ma dernière ligne sur qui a organisé cette tromperie et je me suis retourné et j’ai commencé à marcher en arrière et sur le chemin du retour à mon siège, il s’est ensuite levé et a marché sur mon chemin. J’ai dû crier car j’étais déterminé que les gens entendraient ces allégations ou faits selon le côté de la ligne qui se trouvait.

« Nous devions en être certains et nous en sommes certains. Je devais m’assurer que tout le monde l’entendait, mais j’avais fini et je retournais à mon siège, j’avais les mains sur les hanches et il se tenait devant moi et la prochaine chose que je sais, il s’est emparé de ma veste et m’a tiré sur le côté et j’avais envie d’essayer de me tirer par la porte la plus proche.

« J’ai prononcé un discours dans lequel j’ai dit 20 mois en suppliant et en suppliant qu’on lui dise ce que le détenteur du portefeuille veut qu’il sache, mais il ne nous l’a pas dit, alors maintenant nous disons à tout le monde ce que nous savons. Mais ça n’a pas l’air bien d’avoir dit tout cela et la personne que j’ai nommée comme n’ayant pas la vérité m’attaque alors physiquement alors que je retournais à mon siège.

Cllr Alan Connett, chef du conseil et du groupe libéral-démocrate dont Cllr Taylor est membre, a déclaré : « Lors de la réunion du conseil d’hier, nous avons vu le comportement agressif et brutal de Liam Mullone.

“Cllr Gary Taylor, un retraité de 67 ans, a eu la présence d’esprit d’intervenir, pour tenter de calmer la situation et empêcher M. Mullone de poursuivre son comportement déchaîné.

“Newton dit non continue de faire des allégations au sujet du conseil de Teignbridge pour lesquelles ils prétendent avoir des preuves à l’appui mais, si je comprends bien, n’ont jusqu’à présent pas fourni. Mon appel à eux est de” mettre en place ou de se taire “.

“S’ils ont les preuves qu’ils prétendent, alors apportez-les à l’avocat du conseil ou à la police. S’ils choisissent de ne pas partager les informations qu’ils prétendent avoir, nous pouvons tous en tirer la conclusion que NSN est un navire vide.”