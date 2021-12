La réunion du conseil scolaire du Connecticut déborde et un membre du conseil se fait frapper au visage

Un membre du conseil scolaire du Connecticut a été frappé au visage lors d’une réunion controversée mardi soir au sujet de la décision de l’école de retirer sa mascotte, selon des informations.

La réunion du Conseil de l’éducation de Glastonbury s’est tenue à l’intérieur de l’auditorium du lycée de Glastonbury, a rapporté Fox 61.

Pendant une récréation, un homme qui s’est adressé au conseil et Ray McFall, le membre du conseil scolaire, se sont affrontés.

Un membre du conseil scolaire de Glastonbury, Connecticut, a reçu un coup de poing au visage lors d’une réunion controversée mardi soir au sujet de la décision de l’école de retirer sa mascotte, selon des informations.

LA RÉUNION DU CONSEIL SCOLAIRE DU MISSOURI SUR LES MASQUES SE TERMINE AVEC UNE RABAT SUR LE PARKING

Les deux étaient face à face et on pouvait voir McFall pousser l’homme qui répond en frappant McFall, qui trébucha au sol. Les deux ont été séparés par des personnes lors de la réunion.

« Si quelqu’un était dans mon visage, je suppose que moi aussi j’agirais probablement, je ne sais pas si je frapperais quelqu’un, mais c’est votre espace personnel. » Jennifer Muller, un parent qui a regardé la réunion virtuellement, a déclaré à NBC Connecticut. .

La police a déclaré qu’elle enquêtait. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Le rapport de NBC a déclaré que certains parents étaient mécontents de la décision de retirer l’ancienne mascotte des Tomahawks du lycée. Ils ont affirmé qu’ils n’avaient pas eu la possibilité d’exprimer leurs opinions sur le déménagement en raison de l’épidémie de COVID-19.

L’homme vu en train de frapper McFall s’est adressé à la commission scolaire plus tôt et des témoins ont déclaré à la station qu’il était peut-être contrarié parce que McFall, qui était chargé de dire aux gens que leurs trois minutes étaient expirées, l’avait interrompu. Ils ont également déclaré que McFall était entré dans le public pour affronter l’homme. Le conseil scolaire a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Fox News.

OBTENEZ L’APPLICATION FOX NEWS

« Le Board of Education accueille les commentaires du public et apprécie le fait qu’il y aura toujours des témoignages passionnés lorsque des questions controversées sont examinées », a déclaré Alan Bookman, le surintendant, dans un communiqué obtenu par le Hartford Courant. « Mais il est essentiel que nous nous écoutions les uns les autres avec respect et que nous suivions les règles de réunion afin que tout le monde puisse être entendu. »