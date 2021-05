La Réunion “est une spéciale nostalgique

C’est ainsi que le casting de “Friends” imagine ses personnages aujourd’hui 1:57

. – Initialement destiné à aider au lancement de HBO Max, “Friends: The Reunion” arrive enfin sur le service de streaming, grand temps, un peu gonflé et avec une nostalgie sans remords.

La spéciale de près de deux heures ne justifie inévitablement pas l’agitation et fonctionne mieux lorsque le casting se souvient avec désinvolture, tout en se livrant à des camées, dont certains, eh bien, ne pourraient pas être plus aléatoires.

“Friends” a été licencié en 2004, et une partie de l’attrait de l’émission est simplement de voir le groupe réuni, paraissant plus vieux (certains plus vieux que d’autres) et indéniablement avec beaucoup plus d’argent. Un par un, ils retournent sur le plateau et sur la scène, échangeant des câlins légèrement maladroits (bienvenue à l’époque du covid-19) et partageant des souvenirs.

Réalisé et produit par le producteur de “The Late Late Show with James Corden” Ben Winston, qui a récemment fait du bon travail en supervisant les Grammys, le spécial utilise un mélange de techniques pour structurer et ordonner cette promenade à travers le coffre des souvenirs. entretien avec Corden devant un public reconnaissant et socialement éloigné.

Certaines de ces techniques sont meilleures que d’autres, peut-être le meilleur étant les extraits dans lesquels les stars de la série Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, se livrent à des lectures d’épisodes anciens, entrecoupées de fragments de les originaux. C’est ce qui se rapproche le plus d’une réunion “Friends” scénarisée que nous pouvons trouver, et c’est fascinant de les voir se glisser parfaitement dans ces rôles 17 ans plus tard.

Les autres moments forts sont une pièce enregistrée dans laquelle les producteurs Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane parlent du casting de la série et de toutes les coïncidences qui ont réuni ces six acteurs, et des interviews de fans du monde entier. sur ce que la série signifiait pour eux.

“Nous ne voulions pas de stars”, se souvient Crane lors de la discussion sur le processus de casting. Au lieu de cela, “Friends” a transformé ses acteurs en stars, les laissant dans un endroit très différent lorsque la série s’est terminée une décennie après son début.

Dans le même temps, “The Reunion” ne ménage aucun effort pour créer un sentiment de plaisir, soumettant les acteurs à des tests anecdotiques de type quiz et recourant à des célébrités dont la participation est à la fois arbitraire et inutile.

Il y a aussi des oublis notables, tels que l’approche “ tout pour un ” pour négocier leurs contrats ces dernières saisons, une nouvelle tactique qui reflète la véritable nature collective de l’émission, la solidarité des acteurs et du géant financier qu’elle est devenue. “pour NBC et la société de production Warner Bros (qui, comme CNN et HBO Max, est une unité de WarnerMedia).

D’autre part, “Friends: The Reunion” reflète à la fois l’ère médiatique actuelle et la période du milieu des années 1990 où la série est née, où un succès de sitcom de cette ampleur était encore possible sur le réseau. Compte tenu du besoin de contenus et de titres reconnaissables, ce qui aurait pu être une rétrospective du Musée de la télévision et de la radio est devenu une munition hautement commercialisable pour la guerre du streaming.

L’émission spéciale a été tournée en avril et couvre un terrain considérable qui pourrait inspirer plusieurs titres d’épisodes similaires à ceux de “Friends”, mais après tout, il y a des prétendants très valables: “Celui qui célèbre la série”, “Celui qui promeut un service de streaming »,« Celui qui essaie trop »et, au mieux,« Celui qui donne aux fans beaucoup de ce qu’ils voulaient ».

“Friends: The Reunion” débute le 27 mai sur HBO Max.