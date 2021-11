La Réunion fait rire les utilisateurs de Netflix de leur chaise

En parcourant la liste actuelle des 10 meilleurs films de Netflix pour le marché américain, une pensée m’est venue. En fait, une question. Quelqu’un a-t-il besoin de vous montrer comment utiliser correctement votre application Netflix ? Sinon, je ne suis pas sûr qu’il y ait une justification cohérente de la façon dont American Pie: Reunion de 2012 finit par être le film n ° 7 sur Netflix au moment de la rédaction de cet article.

Et avant d’essayer de proposer une défense ou un argument logique sur la façon dont cela se produit, arrêtez-vous. C’est une franchise poubelle. Complot stupide, écriture stupide, gags juvéniles. L’itération actuelle de la liste des 10 meilleurs films de Netflix a ce titre juste derrière, au n ° 6, voyons voir…. Ah d’accord. The Harder They Fall est un emplacement au-dessus. À peine mieux qu’American Pie : Reunion. D’accord, ouais. C’est parfaitement logique.

L’intrigue, si l’on peut même dire qu’une telle chose existe dans ce dernier opus de la franchise, est la suivante. Par Netflix: « Jim, papa passionné de tarte devenu marié, retrouve ses copains autrefois motivés par la libido lors de leur réunion de lycée attendue depuis longtemps. »

Chez Rotten Tomatoes, le consensus des critiques est que ce titre « ne fait rien de vraiment nouveau ou intéressant – ou même de très drôle – avec les personnages ». En conséquence, il a obtenu une note de 45 % de critiques, sur la base de 185 avis. Comme celui-ci de NME, qui se lit en partie : « Insérez votre propre métaphore de « tarte rassis » ici, mais nous opterons pour« ce n’est pas comestible. » »

Pendant ce temps, le film a obtenu un score d’audience de 63% sur Rotten Tomatoes. Basé sur — notes de vérification — plus de 250 000 évaluations d’utilisateurs. Avance rapide près d’une décennie après sa sortie, et nous y sommes. Ou plutôt, c’est ici. Brûler les charts Netflix.

Pourquoi, pourquoi, pourquoi

Comme nous l'avons dit, ce film est actuellement le titre de long métrage n°7 sur Netflix aux États-Unis.

En attendant, vous pouvez consulter notre couverture précédente ci-dessous pour quelques-uns des noms de cette liste. Plus précisément, deux originaux Netflix assez prestigieux :

Avis rouge a eu la plus grande journée d’ouverture de tous les films Netflix. Comme nous l’avons noté dans cet article, Netflix a certainement lancé un blitz publicitaire pour s’assurer que le film serait un succès, et cela semble avoir porté ses fruits. La seule chose qui fait vraiment obstacle à Red Notice est la réponse dure des critiques. Le film est actuellement assis à 35% sur Rotten Tomatoes avec plus de 120 critiques critiques. Mais parler de déséquilibre ; les téléspectateurs, en revanche, adorent ça. Ils lui ont donné un score assez stellaire de 92% de tomates pourries.

Le film d’action original épique de Netflix que tout le monde attendait est enfin en streaming (The Harder They Fall). Une critique de USA Today appelle celui-ci un « shoot-’em-up occidental élégant à retenir ». Et c’était certainement l’une des sorties Netflix les plus attendues en octobre. Voici également un fait amusant. Dans ce film, Delroy Lindo joue un Black US Marshal du nom de Bass Reeves. Vous n’avez probablement jamais entendu ce nom auparavant. Mais vous avez presque certainement entendu le nom de la figure de la culture pop basée sur Reeves : The Lone Ranger.