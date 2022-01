Il y a peut-être trop d’Emma à Hollywood. Les producteurs de l’émission spéciale sur les retrouvailles de HBO Max Harry Potter ont appris cela à leurs dépens après qu’un fan de Twitter ait commis une erreur embarrassante au début de l’émission. Dans un segment censé inclure des photos d’enfance des stars de Harry Potter, une photo de la star d’American Horror Story Emma Roberts a pris la place d’Emma Watson ! Roberts a partagé la photo de retour sur sa page Instagram en février 2012 et elle reçoit maintenant des centaines de nouveaux commentaires de la part des fans de Harry Potter.

Après la sortie du 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard samedi, un Twitter choqué a pensé qu’elle devenait folle. « Les gars, aidez-moi, c’est littéralement Emma Roberts, pas Emma Watson ! » elle a écrit. L’utilisateur de Twitter a inclus une capture d’écran de l’émission spéciale montrant une jeune fille portant des oreilles de Minnie Mouse à côté de la même photo de la page Instagram de Roberts.

LES GARS M’AIDERENT C’EST LITTÉRALEMENT EMMA ROBERTS PAS EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh – (@vee_delmonico99) 1er janvier 2022

La publication Instagram datait du 8 février 2012. Le tweet viral a incité les fans à rechercher la publication Instagram et à l’inonder de nouveaux commentaires. « Nous ne savions pas que vous [had a] rôle [in the] franchise HP ! » a plaisanté une personne. « Je vois que nous sommes tous ici depuis le [HBO Max] Harry Potter spécial hein lol », a écrit un autre. Une personne a simplement commenté « EMMAVERSE », ce qui nous fait nous demander si Emma Stone, Emma Thompson et Emma Corrin sont également membres de cette super équipe hollywoodienne.

Les producteurs de Return to Poudlard ont confirmé que l’erreur avait été commise et sera bientôt corrigée. « Fans de Harry Potter bien repérés ! » les producteurs ont déclaré à Entertainment Weekly. « Vous avez signalé une erreur d’édition d’une photo mal étiquetée à notre attention. Nouvelle version bientôt disponible. »

Le spécial Harry Potter a marqué le 20e anniversaire de la franchise de films, qui a débuté lorsque Harry Potter à l’école des sorciers est sorti en salles en novembre 2001. Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Tom Felton et de nombreux autres acteurs originaux est revenu pour partager des histoires sur la réalisation des films. L’émission spéciale devrait également être diffusée sur Cartoon Network et TBS ce printemps, avant l’ouverture de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore le 15 avril.

Quant à Roberts, elle a été vue pour la dernière fois dans la comédie de Noël Netflix 2020 Holidate. Elle est surtout connue pour ses rôles dans American Horror Story et a plusieurs projets à venir en préparation. Le mois dernier, Roberts et Garrett Hedlund ont célébré le premier anniversaire de leur fils.