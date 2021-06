La réunion la plus attendue, après 13 ans de la première de ‘Rebelde’

Le protagoniste de Luis Miguel, La série a fait sensation sur les réseaux sociaux en partageant la photographie, qu’il a accompagnée du message : “Poncho Herrera Je ne peux pas croire qu’il y a 13 ans nous ne nous sommes pas vus et pourtant j’ai l’impression que c’était hier frère. Comme c’est agréable de vous voir! “. Alphonse Il m’a répondu : “Quel plaisir de te voir et de parler de tant de souvenirs ! Je t’aime et je t’admire, Dieguito.”

Pour sa part, Herrera Il a reproduit la photo sur son profil Instagram et a répondu au geste affectueux de son ancien partenaire de telenovela : « Cher Diégo J’étais très heureux de vous voir hier et de me souvenir de nombreuses anecdotes. Vous savez qu’il y a beaucoup d’amour et d’admiration. Câlin et bienvenue à Atlanepantla Georgia !”

Les commentaires des internautes n’ont pas attendu et tout le monde a été enthousiasmé par cette rencontre inattendue, car en quelques heures, l’image a dépassé les 250 mille Likes sur le profil de Diégomême sa petite amie, l’actrice Renata notni, a également réagi à la photo.

Voici à quoi ressemblait Diego Boneta à l’époque de ‘Rebelde’, ici avec Allison Lozz. (Instagram / Allison Lozz)