La réunion obtient la date de première de HBO Max, premier teaser ⋆ .

Il est presque temps de retrouver de vieux amis.

HBO Max fera ses débuts avec Friends: The Reunion spécial le jeudi 27 mai, le premier anniversaire du lancement de HBO Max.

Les stars de la série Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer reviennent sur la scène sonore originale de la comédie emblématique, Stage 24, sur le terrain du Warner Bros.Studio à Burbank pour une célébration non scénarisée de la bien-aimée. spectacle.

Le projet devrait accueillir des invités spéciaux, notamment David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.

Ben Winston a dirigé la production spéciale et exécutive avec les producteurs exécutifs de Friends Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane.

Le spécial vient de Warner Bros. Unscripted Television en association avec Warner Horizon, Fulwell 73 Productions et Bright / Kauffman / Crane Productions.

Les dirigeants d’Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry et Schwimmer ont produit le spécial.

Alors que le projet avait initialement été lancé il y a un an, la pandémie a considérablement changé les choses, ce qui l’a remis en question.

“Je suppose que vous pourriez appeler cela” Celui où ils se sont tous retrouvés ensemble “”, a déclaré Kevin Reilly, CCO de HBO Max (et président de TBS, TNT et truTV), dans un communiqué lors de l’annonce de la spéciale.

«J’ai pris conscience de Friends au tout début du développement, puis j’ai eu l’opportunité de travailler sur la série plusieurs années plus tard et j’ai été ravi de la voir séduire les téléspectateurs de génération en génération.»

«Cela s’inscrit dans une époque où les amis – et le public – se réunissaient en temps réel, et nous pensons que cette émission spéciale de réunion capturera cet esprit, unissant les fans originaux et nouveaux.»

Bien que l’on sache peu de choses sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre, tout le monde proche de la production a insisté sur le fait que cela n’était pas scénarisé, alors ne vous attendez pas à de nouvelles scènes.

Ce sera le casting qui se réunira pour tourner une rétrospective spéciale, et obtenir ceci:

C’est la première fois que le casting complet est tourné ensemble depuis la fin de Friends en 2004.

À quel point cela est cool?

Friends a duré 10 saisons de 1994 à 2004 et reste l’un des plus grands spectacles au monde.

Jetez un œil au clip complet ci-dessous.

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.