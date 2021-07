La revalidation de Vicente Moreno avec l’Espanyol

in

04/07/21 à 12:15 CEST

.

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, fait face à une nouvelle étape en tant que Bleu et Blanc dans laquelle il dirigera un projet qui, au moins, aspire à rester en première division, quelque chose que l’entraîneur n’a pas réalisé avec Majorque, avec lequel il a également augmenté en 2018-19 et est revenu en deuxième l’année suivante.La deuxième étape de Vicente Moreno à la tête de l’équipe démarre ce dimanche. L’équipe subira des tests PCR, selon les protocoles sanitaires de la Liga, pour exclure qu’il y ait un coronavirus infecté dans l’équipe. Demain, lundi, le bloc procédera aux tests physiques et médicaux d’usage.

Le premier entraînement du groupe aura lieu le 6 juillet à la Cité sportive Dani Jarque. La première partie de la préparation se déroulera dans ce scénario jusqu’au 18 du même mois.. Le 17, l’Espanyol jouera son premier match amical contre Nàstic de Tarragona au Nou Municipal de la ville de Tarragone.

À partir du 19 juillet et jusqu’au 30 juillet, l’équipe de Kakhol lavan se rendra à Marbella, où elle effectuera la deuxième grande partie de la pré-saison. Le club s’efforce de conclure d’autres matchs amicaux, encore à finaliser, pour se mettre en forme pour la première de LaLiga en visitant Osasuna le week-end du 14 août.

Le coach de projet, Vicente Moreno, relève le défi de consolider l’Espanyol dans une catégorie où, par l’histoire, il est obligé de rester. La saison en deuxième division a été fulgurante, atteignant une promotion en l’absence de quatre jours à jouer, mais en première division, l’écosystème qu’ils mesurent est très différent.

Le club a reconnu que l’économie de l’entité est très marquée par le plafond salarial. L’augmentation de capital approuvée en Assemblée Générale de 38 millions d’euros, réalisée fin juin, permet de dégager une certaine marge de marché. En tout cas, aucune grande nouvelle ne se dessine.

Vicente Moreno Il aura, de manière générale, les mêmes joueurs avec lesquels il a signé la promotion en Liga Santander. L’harmonie entre le staff technique et les joueurs est positive et chacun est convaincu qu’il saura transmettre les sensations du Second au Premier.

En tout cas, ni les footballeurs ni les techniciens ne cachent que la demande sera plus importante. Tant pour le niveau des rivaux dans la compétition que pour le niveau des fans de perruche eux-mêmes, qu’ils n’accepteront pas une autre saison avec souffrance, comme cela s’est produit dans le cours qui les a envoyés à Second.

De cette façon, le crédit avec lequel il commence Vicente Moreno, son équipe de travail et le reste de l’effectif est élevé. Ils l’ont bien mérité en montant en Première sans hésiter. Cependant, ce n’est un secret pour personne que les résultats, en football, s’ils ne sont pas à la hauteur des attentes, ont tendance à effacer les bons souvenirs.