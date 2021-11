La revalidation la plus nécessaire de Simeone

19/11/2021 à 18:31 CET

.

Jamais au cours de la dernière décennie l’Atlético de Madrid de Diego Simeone ne s’était si mal défendu, alerté et occupé à recréer la fiabilité d’antan, tandis qu’Osasuna fait irruption dans le Wanda Metropolitano ce samedi, deuxième meilleur visiteur de LaLiga Santander opposé à la revalidation toujours en attente de la champion actuel du tournoi, aujourd’hui un bloc vulnérable.

C’est la réalité de l’Atlético, qui revient dans la compétition après l’absurdité de sa visite à Mestalla, lorsqu’il a perdu deux points dans le temps additionnel contre Valence avec deux buts encaissés, parce que jusque-là je gagnais 1-3, et quand il a de nouveau découvert au monde les défauts que toute cette campagne a montrés, à la fois en Ligue et en Ligue des champions, ne remportant que cinq de ses quatorze derniers matches officiels.

Concrètement, il n’y a eu que quatre victoires au cours des dix derniers jours (ou deux au cours des six derniers) dans LaLiga Santander, avec ce que cela signifie pour lui, le défenseur du titre, aspirant à nouveau en raison de la manière dont il a formé son effectif puissant. , mais diminué par les nuls -trois lors des quatre derniers rendez-vous- et par sa défense, toujours au rendez-vous dans ce parcours, avec 13 buts encaissés à ce stade du championnat pour les cinq qu’il avait encaissés la saison dernière lors des douze premiers matches de championnat.

La différence est substantielle en ce sens. Toujours dans les draps propres pour Jan Oblak, avant une règle et aujourd’hui presque une exception : huit puis pour trois maintenant. Et en points : 31 à partir de là par 23 à partir de maintenant.

D’un autre côté, la variation dans la section offensive n’est guère expressive, car il a alors marqué 24 buts pour les 21 maintenant, mais dans ce présent, même ne pas avoir marqué deux buts ou plus lui a suffi en cinq duels pour remporter les trois points. Cela n’a pas suffi contre Valence (3-3) ou contre Villarreal (2-2) ou contre la Real Sociedad (2-2) ou contre Levante (2-2), en Liga, ou contre Liverpool (2 -3), en Europe.

Simeone y travaille – et s’en soucie – dans l’ajustement dos à front de son équipe, qui n’est pas aussi infaillible dans son stade qu’il l’est d’habitude (trois victoires et trois nuls dans cette Ligue à domicile), qui a cinq points de retard. leadership de la Real Sociedad et qui rétrécit sa marge d’erreur au fil des jours, sans avoir le temps de regretter les multiples concessions de sa structure défensive endommagée. La Liga n’attend pas. Ni la Ligue des champions, dans laquelle Milan l’attend mercredi prochain dans un duel décisif.

Mais l’ampleur du match face à l’équipe italienne ne doit pas conditionner le onze du sélectionneur pour ce samedi, qui compte trois blessés sûrs (Joao Félix, pour un coup musculaire qui ne devrait pas dépasser ce jeu ; Kieran Trippier, blessé à l’épaule ; et Ivan Saponjic, atteint d’une maladie musculaire) et dans lequel il compte déjà à la fois Marcos Llorente et Thomas Lemar, si essentiels au schéma du sélectionneur argentin. Le Madrilène a raté les cinq derniers matchs ; les Français, sept des onze les plus récents, dont les quatre derniers.

Les deux ou au moins l’un d’entre eux, en attendant la démarcation, sont attendus dans la formation de Simeone, tout comme Koke Resurrection. La question est de savoir s’il inclura également Rodrigo de Paul, récemment revenu de son équipe, au milieu de terrain. Derrière, Sime Vrsaljko (ou Llorente) remplacera la perte de Kieran Trippier, avec Stefan Savic -dans le souvenir est encore la confrontation qu’il a eu avec Ante Budimir lors du dernier Atlético-Osasuna- et José María Giménez comme central et avec Mario Hermoso en le profil gauche, initialement comme arrière gauche.

Ci-dessus, Antoine Griezmann, Luis Suárez et Yannick Carrasco sont attendus, avec l’option également d’Ángel Correa s’il préfère donner une pause à l’attaquant uruguayen dès le départ, après son retour de l’équipe uruguayenne, bien que le ‘9’ uruguayen soit de loin le meilleur buteur de son équipe dans cette Ligue, avec sept buts. Six d’entre eux, plus deux passes décisives, sont concentrés sur les sept dernières journées de championnat.

Il affrontera Osasuna, qu’il ne mène que de quatre points. Rien d’autre que le Real Madrid ne produit plus en tant que visiteur dans cette Ligue que l’équipe navarraise, avec quatre victoires, un nul et une défaite en six titularisations avant de se rendre au stade Atlético, qui n’a pas expiré à la maison depuis avril 2009.

« On revient de deux défaites et il faut en rajouter, sachant que ce n’est pas le meilleur scénario et que le rival va exiger que nous obtenions notre meilleure version », a déclaré son entraîneur, Jagoba Arrasate.

La bonne situation au tableau des rojillos (7e) ne veut pas dire qu’Osasuna doit revenir au plus vite sur le chemin de la victoire, chose qu’il n’a pas réalisée depuis plus d’un mois. Villarreal a été la dernière équipe à perdre contre ceux d’Arrasate.

Après cela, deux nuls et deux défaites ont été le butin de l’équipe dirigée par Oier. Les victoires de Séville et de la Real Sociedad contre Osasuna ont stoppé la grande dynamique de résultats accumulée par l’équipe de Pampelune.

Arrasate a toutes ses troupes pour ce match à l’exception d’Aridane et Juan Pérez. Le défenseur central canarien a repris l’entraînement avec le groupe cette semaine, mais manque encore de temps pour rattraper le rythme compétitif du reste. Le gardien souffre d’une déchirure fibrillaire du grand rond du bras droit.

«Je comprends qu’ils vont nous maîtriser parfois comme tout le monde, nous devons donc défendre plus haut, puis avec le ballon en possession, les faire reculer. C’est le contexte que nous essayons, mais vous faites ce que vous pouvez & rdquor ;, a analysé le technicien.

Les files d’attente probables

Athlète de Madrid: Oblak ; Vrsaljko ou Llorente, Savic, Giménez, Hermoso ; Llorente ou De Paul, Koke, Lemar ; Griezmann, Suárez et Carrasco.

Osasuna : Sergio Herrera ; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz, Côte ; Moncayola, Torró, Darko; Chimy Ávila et Kike García.

Arbitre: Sánchez Martínez (C. Murciano).

Stade: le métropolite Wanda.

Heure: 18h30.