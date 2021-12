La revanche de Ricky au Minnesota

Les Cavaliers ils en ajoutent un et montent en flèche leurs attentes dans cette première partie de la saison. Ils battent des rivaux importants à domicile et gagnent également à l’extérieur contre des équipes de leur niveau ou d’un niveau très similaire. Ce dernier est le cas de sa confrontation avec les Timberwolves au Target Center, une nuit lucide pour le Bickerstaff qui a été condamné presque au repos. L’équipe de Cleveland est une machine à jouer et, contre une équipe qui doit beaucoup s’améliorer en défense pour aspirer à se qualifier pour les playoffs du championnat, elle s’est lâchée dès le début.

Bouvreuil C’était dans ce sens, mais assez dur : « Le départ a été mauvais, mais le reste du match a été totalement inacceptable. Dans ce championnat, si vous ne mettez pas la barre plus haut au début, vous laissez et nuit confortable. » . Les villes Il a aussi opté pour les gros mots : « Au cours des trois derniers matchs, ils ne nous battent pas, ils nous battent. On arrive au pavillon et ils nous dépassent, c’est aussi simple que ça. » Consolidée en première mi-temps, la victoire des Cavs s’est finalement soldée par 106-123. Les visiteurs avaient huit joueurs en 20 minutes ou plus de jeu et sept d’entre eux ont terminé avec deux chiffres dans le casier ; le seul qui n’a pas réussi est Ricky Rubio, auteur de 6 points, 8 passes et 4 rebonds, qui a quitté le Minnesota de force l’été dernier et maintenant, bien qu’il ne soit pas son meilleur match, prend une petite revanche contre ses ex dans l’environnement dans lequel il a tant mûri.

Les Loups des bois ils ont pu se voir avec seulement quatre minutes et demie de réunion en cours. Ce qui est venu ensuite n’était pas une amélioration de l’énormité. Il y a eu à nouveau un double-double pour Darius Garland et Jarrett Allen, ce deuxième déjà dans l’orbite de l’équipe nationale après l’entrée de Kerr sur ce banc, et aussi pour Kevin Love, du banc dans son affaire. L’équipe locale ne s’est pas approchée avec danger en seconde partie de journée et les Cavaliers ont pu fermer sereinement.