La revanche de Sturgeon : le plan directeur de SNP devrait avoir un impact sur l’ensemble du Royaume-Uni si la candidature à l’indépendance échoue | Royaume-Uni | Nouvelles

SNP ‘tactique payée par le sud-est de l’Angleterre’ selon un expert

La première ministre écossaise, Mme Sturgeon, a renouvelé ses tentatives d’indépendance après les élections de Holyrood le mois dernier. Alors que son parti, le Parti national écossais (SNP), a perdu un siège de moins que la majorité, combiné aux huit sièges des Verts écossais indépendantistes, elle a déclaré que les électeurs lui avaient donné un « mandat » pour une deuxième indépendance. référendum. Elle a déjà fait valoir que – malgré le référendum de 2014 décrit comme une opportunité « une fois dans une génération » – le Brexit signifiait que les Écossais ne voulaient plus faire partie de l’Union.

Downing Street a jusqu’à présent refusé de lui accorder les pouvoirs constitutionnels d’organiser un référendum légitime, tandis qu’un sondage Savantag ComRes produit avec The Scotsman à partir de mai a révélé que seulement 43% des personnes interrogées soutenaient le départ de l’Écosse du Royaume-Uni.

Cependant, lorsque la candidature à l’indépendance de Mme Sturgeon a échoué en 2014 – après que 55,3% des électeurs aient soutenu la campagne du « Non » – elle a juré d’exécuter le plan de sauvegarde du SNP.

S’exprimant en 2015, le Premier ministre a déclaré : « Au cours de la campagne référendaire, les politiciens de Westminster nous ont répété à plusieurs reprises que l’Écosse était un membre égal et apprécié du Royaume-Uni, que, contrairement à ce que beaucoup d’entre nous pensent, notre voix comptait. dans le système de Westminster.

«Alors, ne soyez pas du tout surpris si le SNP, le gouvernement écossais et même l’Écosse dans son ensemble commencent maintenant à prendre ces politiciens de Westminster au mot.

«Nous avons des opinions claires et constructives sur de nombreux aspects de la politique britannique qui affectent profondément l’Écosse, opinions qui sont souvent partagées par de nombreuses personnes ailleurs au Royaume-Uni.

« Nous avons l’intention de faire avancer ces idées dans un esprit positif.

Nicola Sturgeon pourrait adopter le même plan qu’elle a révélé après l’échec du premier vote d’indépendance (Image: .)

Boris Johnson a jusqu’à présent rejeté l’idée d’Indyref2 (Image: .)

Elle a ajouté que le SNP plaiderait en faveur de “différentes décisions fiscales et de dépenses”, faisant référence à l’industrie pétrolière et gazière, à la suppression du programme Trident et à l’augmentation des dépenses sociales.

Mme Sturgeon a également promis de pousser la politique britannique à gauche, au milieu des spéculations selon lesquelles elle entrerait dans une coalition informelle avec le Parti travailliste, alors dirigé par Ed Miliband.

Elle a également déclaré: «Je ne vois pas pour la vie pourquoi les travaillistes ne voudraient pas travailler avec le SNP. Nous pouvons exclure les conservateurs du gouvernement. »

Elle a suggéré que le budget de la chancelière devrait être publié sous forme de projet avant tout vote parlementaire afin que les partis minoritaires puissent l’examiner, et a promis que le processus budgétaire lui-même serait soumis à des « changements substantiels ».

Le Premier ministre a même promis que les députés du SNP voteraient sur les questions anglaises et « repousseraient » la règle des votes anglais pour les lois anglaises – surtout si elles ont des implications financières pour l’Écosse.

Mme Sturgeon a ajouté que les députés du SNP seraient « prêts à voter sur le NHS anglais, à le restaurer et à le protéger en tant que service public approprié, rejetant l’impact pernicieux de la privatisation et protégeant le budget de l’Écosse dans le processus ».

LIRE LA SUITE: Sturgeon accusé d'”insurrection républicaine” au milieu d’une rangée de financement de la reine

Sturgeon pendant les dernières semaines de la campagne d’indépendance écossaise en 2014 (Image: .)

Écrivant dans The Observer, elle a déclaré : « Les problèmes qui peuvent sembler superficiellement concerner uniquement l’Angleterre peuvent souvent avoir des conséquences très graves pour l’Écosse en termes de nos finances publiques via la formule Barnett. »

Elle a également affirmé que Holyrood avait beaucoup à apprendre à Westminster, où « les postures à court terme peuvent souvent l’emporter sur la réflexion stratégique », laissant entendre que les SNP auraient un impact énorme sur les Communes.

Elle s’exprimait quelques mois seulement avant les élections générales de 2015, qui ont vu les conservateurs l’emporter avec une faible majorité.

Cela a également permis au SNP de remporter 56 sièges à Westminster – contre seulement six obtenus lors des élections précédentes et seulement trois de moins que tous les sièges écossais.

Cela signifiait que le SNP était à son apogée tout au long de l’histoire du parti aux Communes.

Les nationalistes ont ensuite eu une voix beaucoup plus forte au Parlement, et le chef du parti à Westminster, Ian Blackford, s’est souvent prononcé contre le gouvernement aux Communes.

A NE PAS MANQUER

Nicola Sturgeon ‘refuse d’accepter’ l’indépendance signifie que RBS déménage son siège [EXPLAINED]

Le plan “fantastique” de Sturgeon pour séduire les électeurs indépendantistes déchirés [INSIGHT]

L’alliance pour l’indépendance de Sturgeon “écraserait l’économie écossaise” [EXPOSED]



Sturgeon avec alors le chef du SNP Alex Salmond en 2014 (Image: .)

Sturgeon lors d’un rassemblement en 2019 pour Indyref2 (Image: .)

Cependant, l’impact réel du SNP sur la politique au sein de Westminster depuis les élections de 2015 n’est pas clair.

Puis, en 2017, le nombre de députés du SNP est tombé à seulement 35, bien qu’il soit à nouveau remonté à 48 sièges en 2019.

Bien que Mme Sturgeon ait promis que son parti établirait son autorité au maximum de ses forces, certains experts politiques pensent que le SNP ne le faisait même pas en Écosse.

Comme l’a souligné Laura Hood de The Conversation : « Cela ne convient pas au SNP d’utiliser pleinement leurs pouvoirs dévolus.

Ian Blackford (L) Le leader du SNP à Westminster et Sturgeon a fait campagne pour arrêter le Brexit (Image: .)

«Au contraire, cela leur convient de minimiser ces pouvoirs comme si la seule façon pour l’Écosse de jouir d’une réelle autonomie était de quitter le Royaume-Uni pour devenir un État indépendant.

« Dans les principaux domaines dévolus de la santé et de l’éducation, les administrations du SNP ont fait le moins possible. »

Elle a allégué que cela avait permis au SNP de blâmer Westminster pour ses échecs – ce qui pourrait expliquer pourquoi le SNP n’a pas eu beaucoup d’impact sur la politique après avoir remporté 50 sièges supplémentaires à Westminster.

Par conséquent, le SNP peut ne pas vouloir exercer son influence aux Communes afin de maintenir les autres partis à distance.

De plus, une fois que le référendum de l’UE a révélé qu’une majorité d’Écossais voulaient en fait rester dans le bloc lorsque l’ensemble du Royaume-Uni partirait réellement, le SNP a pu renouveler à nouveau sa candidature à l’indépendance.

Mme Sturgeon a promis qu’un deuxième référendum sur l’indépendance aurait lieu une fois la pandémie apaisée.