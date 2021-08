La revanche des Bahamondes chiliennes “Jaula” et la puissante confrontation entre Cannonier et Gastelum à l’UFC Fight Night en direct sur Fox Sports

Après ses débuts, Ignacio Bahamondes partira à la recherche de sa première victoire dans le UFC, cette fois, il affrontera Robert Roosevelt, dans le but de se faire un nom et de se frayer un chemin dans la division des poids légers. De plus, une rude bataille pour le retour à la victoire chez les poids moyens Jared canonnier et Kelvin Gastelum.

Le samedi 21 août, une carte de luxe avec 12 duels, les combats préliminaires débuteront à 19h00 et les combats principaux à partir de 22h00 ; le tout en direct et exclusivement sur FOX Sports.

Ce week-end, il y aura une journée historique pour le MMA au Chili, puisque le natif de San Ramón, Santiago, « Jaula » Bahamondes (11-4-0) aura sa revanche à son deuxième combat depuis Sommet de l’UFC de Las Vegas, États-Unis.

Le Chilien a subi une défaite par décision partagée lors de ses débuts en avril dernier face à l’expérimenté Jean Makdessi. Pour sa part, l’Américain Roosevelt Roberts (10-2-0) vient de perdre deux fois de suite par soumission, le dernier contre Kévin Croom. On s’attend donc à un combat intense avec un pronostic réservé à la catégorie des poids légers.

Ce sera le sixième combat avec un Chilien comme protagoniste en compagnie de Dana White. Les quatre premiers étaient par l’un des pionniers de ce sport dans le pays, Diego “Pitbull” Rivas, le premier chilien à atteindre le prestigieux UFC.

le Chili a un bilan négatif de 2 victoires et 3 défaites dans la société d’arts martiaux mixtes, marquant que le “Cage”, Il cherchera à égaler son prochain combat contre le dangereux combattant américain, et générera ainsi l’opportunité d’améliorer les statistiques à la fois pour lui et pour le pays.

Dans le combat stellaire, un affrontement incontournable entre deux combattants américains de la division Middleweight, qui chercheront à tout prix la victoire. Les deux viennent de perdre, par coïncidence, à un renouvelé Robert Whittaker. canonnier il a été vaincu par décision unanime, tandis que Gastelum a enduré incroyablement les cinq tours, perdant par délibération des juges. Notamment Kelvin, Il vient de tomber dans quatre de ses cinq derniers combats, il a donc besoin de cette victoire pour ne pas tomber en bas du classement.

A l’intérieur de la carte, la confrontation pour la division Léger entre les expérimentés Argile guide (36-17-0) des Etats-Unis, contre le Danois invaincu Mark O. Madsen (10-0-0). Les rencontres préliminaires commenceront à 19h00, tandis que la carte principale débutera à 22h00 avec une diffusion EN DIRECT et exclusivement pour le Chili sur FOX Sports (basique).

Panneau d’affichage principal 22:00 Heures

Jared Cannonier (États-Unis) contre Kelvin Gastelum (États-Unis)

Clay Guida (États-Unis) contre Mark O. Madsen (Danemark)

Parker Porter (États-Unis) contre Chase Sherman (États-Unis)

Mana Martinez (États-Unis) contre Trevin Jones (Guam / États-Unis)

Vinc Pichel (États-Unis) contre Austin Hubbard (États-Unis)

Alexandre Pantoja (Brésil) contre Brandon Royval (États-Unis)

Panneau d’affichage préliminaire 19h00

Austin Lingo (États-Unis) contre Luis Saldana (États-Unis)

Brian Kelleher (États-Unis) contre Domingo Pilarte (États-Unis)

Bea Malecki (Suède) contre Josiane Nunes (Brésil)

William Knight (États-Unis) contre Fabio Cherant (États-Unis)

Roosevelt Roberts (États-Unis) contre Ignacio Bahamondes (Chili)

Sasha Palatnikov (Hong Kong) contre Ramiz Brahimaj (États-Unis)

