La revanche du poisson rouge ! Attention aux propriétaires d’animaux exotiques – que NE PAS faire lorsque vous vous ennuyez hooman

Relâcher des animaux de compagnie dans la nature est de plus en plus courant maintenant.

Animaux et environnement naturel : Les gens aiment avoir des animaux exotiques au lieu de races indigènes, comme des Golden Retrievers ou des Huskies ou même des Goldfish. Bien que ces animaux soient beaux et justifient de faire partie des « élus », parfois les propriétaires peuvent changer d’avis après s’être occupés des animaux pendant un certain temps ou ils sont incapables de continuer à s’occuper d’eux et donc de les relâcher dans la nature. Habituellement, les gens n’y réfléchissent pas, car ils font partie de la faune et peuvent donc être relâchés dans la nature, n’est-ce pas ? Eh bien, pas tout à fait. Les animaux exotiques peuvent ne pas convenir à l’environnement dans lequel vivent les propriétaires – par exemple, les Huskies sont courants et recherchés en Inde, mais cette race est destinée à prospérer dans les régions plus froides et est donc misérable dans les températures tropicales de l’Asie du Sud-Est.

Mais ce problème ne se limite pas à la seule Inde. Plus tôt ce mois-ci, le compte Twitter de la ville de Burnsville aux États-Unis a demandé aux résidents de ne pas relâcher leur poisson rouge de compagnie dans les étangs et les lacs locaux, car il devient beaucoup plus gros que ce que les gens prévoient et entraîne une mauvaise qualité de l’eau, tout en déraciner les plantes dans le plan d’eau.

Veuillez ne pas relâcher votre poisson rouge dans les étangs et les lacs ! Ils deviennent plus gros que vous ne le pensez et contribuent à la mauvaise qualité de l’eau en ravalant les sédiments du fond et en déracinant les plantes.

Des groupes de ces gros poissons rouges ont récemment été trouvés dans le lac Keller. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2 – Ville de Burnsville (@BurnsvilleMN) 9 juillet 2021

La libération d’animaux de compagnie dans la nature est de plus en plus courante maintenant, car les personnes qui ont eu des animaux de compagnie pendant le verrouillage de la pandémie de coronavirus ont du mal à maintenir l’entretien alors que les bureaux s’ouvrent. En conséquence, les animaux sont relâchés à l’air libre car les propriétaires d’animaux ne savent pas vraiment quoi faire avec leurs animaux de compagnie. Certaines personnes ne sont pas conscientes du fait que toutes les espèces d’animaux de compagnie ne peuvent pas être relâchées dans la nature dans leur voisinage local, car les espèces d’animaux de compagnie peuvent nuire à l’écosystème local ou vice versa.

Vous ne savez toujours pas pourquoi les poissons ou autres animaux de compagnie ne devraient pas être relâchés dans l’écosystème local ? Nous aussi, pour en savoir plus à ce sujet, Financial Express Online s’est entretenu avec la Fédération des organisations indiennes de protection des animaux (FIAPO).

« Il a été découvert que les poissons sont des êtres sensibles. Ils ressentent de la douleur, ils sont stressés, ils jouent et ce sont des animaux vivants, qui respirent et intelligents. L’option idéale est de ne pas avoir de poissons d’ornement comme animaux de compagnie, de sorte qu’il y ait un déclin de leur commercialisation et de leur exploitation qui les éloignent de leurs habitats naturels. Cela dit, si les gens ont déjà gardé des poissons comme animaux de compagnie, les relâcher dans la nature – que ce soit un étang, une rivière ou une mer – est une mauvaise idée non seulement pour le poisson individuel, mais pour l’écosystème dans lequel ils sont relâchés, », a déclaré l’organisation.

Mais pourquoi est-ce mauvais ? “Non seulement un poisson non indigène peut être omnivore – manger et grandir dans de grandes proportions, mais aussi, s’il s’agit d’un poisson de fond, il peut brouiller l’eau, s’attaquer à d’autres espèces et infecter les populations de poissons locales avec des parasites qui sont communs aux poissons d’ornement », a ajouté la FIAPO.

« Les espèces envahissantes non indigènes peuvent potentiellement altérer les écosystèmes aquatiques et affecter la biodiversité locale – elles conduisent souvent à l’élimination de composants vitaux de la chaîne alimentaire, entraînant ainsi l’extinction des espèces locales. Les cas de telles libérations accidentelles et/ou intentionnelles sont bien documentés avec leurs effets néfastes sur l’écosystème local », a-t-il expliqué.

Chaque écosystème local contient des espèces qui sont locales à cette zone et donc adaptées à celle-ci, car toute la flore et la faune de cette zone interagissent les unes avec les autres de manière durable. Une espèce étrangère qui n’appartient pas à cet écosystème peut le déséquilibrer en se comportant comme elle le fait, ce que l’écosystème local pourrait ne pas être en mesure de s’adapter.

Ainsi, la prochaine fois que vous souhaitez donner votre animal de compagnie, au lieu de le relâcher dans la nature, donnez-le à quelqu’un d’autre qui peut s’en occuper, ou contactez les refuges pour animaux afin que l’animal ainsi que l’écosystème restent indemnes. .

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.