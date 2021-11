La révélation de Lewandowski déclenche la bataille de Man Utd et Chelsea; quatre étoiles en danger

Une guerre d’enchères entre Manchester United et Chelsea qui pourrait voir les attaquants des deux côtés sacrifiés a été annoncée après une révélation de Robert Lewandowski, selon un rapport.

Le tireur polonais, 33 ans, reste l’un des finisseurs les plus meurtriers du football mondial. Lewandowski a battu le record absolu de buts en Bundesliga en une seule saison l’année dernière. Il a pillé 41 buts en 34 matchs pour dépasser le record de 49 ans détenu par Gerd Muller.

Lewandowski est connu pour son régime de remise en forme rigoureux et son dévouement au bien-être physique. En tant que tel, peu seraient surpris de le voir rester aussi puissant jusqu’à la mi-trentaine et au-delà.

Et selon le média espagnol Fíchájés, Lewandowski pourrait bientôt faire partie de la Premier League.

Les rumeurs selon lesquelles l’attaquant souhaitait un nouveau défi ont fait la une des journaux en août. Sky Sports a révélé son envie de se tester ailleurs, mais la valorisation gigantesque du Bayern à 110 millions de livres sterling signifiait de manière prévisible que l’intérêt ne s’est pas matérialisé.

Cependant, Lewandowski entrera dans les 18 derniers mois de son contrat en janvier. S’il est déterminé à tenter sa chance dans une autre ligue, il semble peu probable qu’il signe un nouveau contrat si celui-ci lui est proposé.

En outre, le rapport espagnol laisse entendre que le Bayern commence à se concentrer sur la signature d’un successeur à long terme. Le tueur à gages du Borussia Dortmund Erling Haaland a été lié.

En tant que tel, il est suggéré qu’il semble de plus en plus probable que Lewandowski sera en Premier League dans un proche avenir. Cette notion est alimentée par le fait que Lewandowski a récemment interrogé son compatriote international polonais Matty Cash sur le niveau de qualité de la Premier League pendant son service international.

Chelsea et Manchester United sont les deux clubs qui seraient apparemment intéressés par un accord.

Du point de vue des Blues, il est noté que Thomas Tuchel serait à bord avec la signature potentielle. Si Lewandowski était acquis, Timo Werner serait probablement déplacé en conséquence directe.

Du côté de United, Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani sont spécifiquement identifiés comme étant à risque. Cavani pourrait quitter Old Trafford dès janvier si l’on en croit les récents rapports. Son manque de temps de jeu depuis le retour de Ronaldo l’a vu lié au Real Madrid, Barcelone et Boca Juniors.

Le bon sens voudrait que Ronaldo ne soit en danger que lorsque son contrat est terminé. Bien qu’à ce moment-là en 2023 (ou 2024 si United déclenche une option pour 12 mois supplémentaires), Lewandowski aura déjà au moins 35 ans. Marcus Rashford est également cité, mais la probabilité qu’il quitte United de sitôt est incroyablement mince.

Malgré la confiance de l’article, Lewandowski sera lié à la Premier League, une décision à ce stade n’en est qu’à ses balbutiements. De plus, l’as de Dortmund Haaland pourrait également être sur le marché après un choc du Real Madrid…

Le duo de Man Utd et la star marginale de Man City – les objectifs de transfert idéaux de Newcastle en janvier

Haaland Prem lié après la révélation du Real Madrid

Pendant ce temps, le Real Madrid aurait annulé ses espoirs de signer Erling Haaland et pense que le prolifique attaquant norvégien se dirige vers la Premier League.

L’avenir de Haaland est sous le microscope bien que l’attaquant soit actuellement sur la touche en raison d’une blessure. Son record de buts phénoménal au cours des dernières années a mis Manchester United, Chelsea, Manchester City, Bayern Munich et Madrid en alerte.

Mais dans un énorme coup de pouce au trio anglais, le Real Madrid a apparemment « accepté que Haaland aille en Premier League ». Le président du Real Madrid, Florentino Perez, avait précédemment déclaré qu’il souhaitait signer à la fois Haaland et Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain.

Il a dit : « Lequel dois-je choisir pour construire un nouveau projet ? Je prends les deux sans aucun doute. Au Real Madrid, il y a toujours les meilleurs joueurs du monde. Florentino les ramènera tous les deux.

Mais ils vont maintenant concentrer pleinement leur attention sur la signature de Mbappe sur un transfert gratuit.

Le journaliste sportif Josep Pedrerol a déclaré: « Le Real Madrid suppose que Haaland jouera en Angleterre l’année prochaine et ils l’ont exclu. »

Ce sera de la musique aux oreilles des échelons supérieurs de la Premier League. Manchester United, Manchester City et Chelsea sont les trois qui ont noué les liens les plus fréquents avec Haaland.

LIRE LA SUITE: Euro Paper Talk: les géants de la Serie A craignent d’être battus par Man Utd alors que la tête de la cible clé tournait