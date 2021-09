La révélation de Martian Manhunter d’Arrowverse fait de lui un héros plus tragique 10z viral

Avertissement : ce qui suit contient des SPOILERS pour Supergirl saison 6, épisode 12, “Blind Spots”.

Un récent épisode de Super Girl a révélé la tragique raison pour laquelle le Arrowverse Martian Manhunter avait adopté le personnage d’un homme noir, malgré ses pouvoirs de métamorphose qui pourraient potentiellement lui permettre de ressembler à n’importe qui. “Blind Spots” a révélé que J’onn J’onzz a choisi de vivre en tant qu’homme noir afin de ne pas oublier ce que cela faisait d’être un étranger sur Terre.

L’introduction de Martian Manhunter (David Harewood) dans le casting de Supergirl était une surprise. Il a été révélé pour la première fois que le dernier Green Martian se faisait passer pour le directeur de DEO Hank Henshaw depuis plusieurs années et surveillait à la fois Kara Danvers (Melissa Benoist) et Alex Danvers (Chyler Leigh) pour rembourser la dette qu’il devait à leur père dans la saison Supergirl. 1 épisode « Humain pour un jour ». Cependant, J’onn a continué à porter le visage de Henshaw, même après que son identité secrète ait été révélée. Il a d’abord affirmé que c’était au profit de ses collègues agents du DEO qui avaient l’habitude de le voir comme Hank Henshaw, mais Supergirl a récemment révélé que Martian Manhunter avait une autre raison de continuer à porter le visage de Henshaw.

L’épisode “Blind Spots” de la saison 6 de Supergirl s’est principalement concentré sur Kelly Olsen (Azie Tesfai) et ses efforts pour sauver plusieurs citoyens de National City des stratagèmes d’un membre corrompu du conseil municipal en tant que nouveau gardien tandis que les autres Super Friends étaient occupés à capturer le lutin voyou Nyxlygsptlnz. Après que Kelly ait exprimé ses frustrations à ses amis concernant leur concentration sur la situation dans son ensemble qu’ils ne pouvaient pas l’aider à aider les personnes indirectement blessées par le déchaînement de Nyxly, Alex a parlé à J’onn en privé de ses craintes qu’elle n’ait pas vraiment écouté sa petite amie et ne comprenait pas vraiment ses expériences en tant que femme noire. J’onn a convenu qu’il était peu probable qu’Alex puisse jamais vraiment savoir ce que Kelly avait vécu, avant d’expliquer qu’il avait choisi de continuer à vivre avec le visage de Hank Henshaw parce qu’il ne s’était jamais senti plus étranger que lorsqu’il se faisait passer pour un homme noir.

J’onn a expliqué que bien qu’il soit venu sur Terre en tant que réfugié après avoir fui une guerre raciale entre les Martiens blancs et les Martiens verts et qu’il avait toujours été « plus martien que tout », il ressentait le besoin de continuer à se sentir comme un étranger malgré sa capacité pour s’intégrer n’importe où. C’était parce que J’onn voulait s’assurer qu’il n’était jamais vraiment à l’aise avec l’idée que la Terre soit sa maison, alors il n’a pas oublié qui il était ni d’où il venait. Cependant, il a également reconnu qu’il avait eu la chance de pouvoir faire ce choix alors que d’autres héros victimes de discrimination (comme Black Lightning et les deux Gardiens) ne l’ont pas fait.

La science-fiction a souvent été utilisée comme métaphore des problèmes du monde réel et de la Super Girl L’histoire de Martian Manhunter est typiquement américaine. Les États-Unis ont été fondés sur l’idée que n’importe qui pouvait venir en Amérique et commencer une nouvelle vie, mais la réalité est que de nombreux immigrants américains ont du mal à se faire accepter dans leur nouveau foyer et à trouver l’équilibre entre s’adapter à une nouvelle culture et honorer simultanément leur racines. C’est l’ironie cruelle de la vie de Martian Manhunter, dans le Arrowverse et les bandes dessinées. Bien qu’il ait le pouvoir de se fondre dans n’importe quelle foule, J’onn J’onzz ne peut jamais vraiment se sentir à sa place.

