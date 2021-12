La révélation de Newcastle verra Man Utd recevoir une offre énorme qu’ils ne peuvent ignorer

Newcastle est pleinement conscient que la menace de relégation rendra difficiles les accords permanents en janvier et est donc prêt à offrir à la star de Manchester United Anthony Martial un énorme accord de prêt – avec une mise en garde, selon un rapport.

Newcastle a la capacité financière d’acheter n’importe quel joueur qu’il juge bon. Cependant, attirer des joueurs à St. James ‘Park alors que leur statut de Premier League est en jeu est un obstacle évident.

Selon le Sun, Newcastle est parfaitement conscient qu’il devra payer plus cher cet hiver. En outre, ils peuvent avoir à se contenter d’accords de prêt en vue de rendre le mouvement permanent s’ils battent la baisse.

Un joueur qu’ils auraient ciblé est Anthony Martial de Manchester United.

Le joueur de 26 ans semble arriver à la fin de son séjour à Old Trafford. En effet, l’agent de Martial a récemment confirmé que son client cherchait un nouveau défi en janvier.

Le Daily Mirror a rapporté que Man Utd est ouvert à la vente permanente de Martial, et évalue le Français autour de la barre des 30 millions de livres sterling.

La Juventus a manifesté son intérêt, mais le Sun a maintenant fait la lumière sur les plans de Newcastle.

Le plan martial de Newcastle dévoilé

Les Magpies sont prêts à approuver un accord de prêt qui comprendrait des frais de 6 millions de livres sterling.

Les frais de prêt sont de plus en plus courants, bien que les chiffres impliqués à cette occasion soient particulièrement accrocheurs. Cela représenterait plus de 1 million de livres sterling par mois pour seulement cinq mois de service.

Man Utd préférerait une vente permanente, bien que Newcastle puisse insister pour qu’une option d’achat soit incluse. Selon les termes de l’article, un accord nécessiterait un «engagement ferme» de Martial pour rendre le déménagement permanent si Newcastle reste en place.

Si l’équipe d’Eddie Howe battait la baisse et déclenchait l’option, Man Utd recevrait les frais qu’ils demandent cet été – en plus des frais de prêt de 6 millions de livres sterling le mois prochain.

L’ancien tueur à gages de Manchester City, Edin Dzeko, figure également dans le collimateur de Newcastle.

A 35 ans, Dzeko représenterait une solution à court terme. Néanmoins, il est en pleine forme avec l’Inter Milan et les champions de Serie A pourraient être tentés de tirer profit après l’avoir signé gratuitement l’été dernier.

Man Utd prêt à détourner l’accord de Chelsea

Pendant ce temps, l’intérêt de longue date de Chelsea pour Jules Kounde pourrait se réduire à néant après qu’un rapport a déclaré que Manchester United envisageait un vol en janvier.

Le demi-centre français, 23 ans, a noué des liens persistants avec Chelsea au cours de l’été. La cible des Blues est devenue un superbe défenseur polyvalent à Séville. Sa clause de libération de 68,7 millions de livres sterling a donné de l’espoir à Chelsea, mais en fin de compte, ils n’étaient pas prêts à mettre leur argent là où était leur bouche.

Six mois plus tard, Kounde reste une cible de choix pour Chelsea. De plus, l’incertitude entourant leurs options défensives centrales a accru le besoin de nouveaux ajouts.

Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Thiago Silva et Antonio Rudiger sont tous en fin de contrat l’été prochain.

Une récente Un rapport d’ESPN a déclaré que le prix de Kounde avait chuté par rapport aux 68,7 millions de livres sterling initialement recherchés par Séville. Ils ont ajouté que même si un accord d’été semble toujours le plus probable, un changement de janvier ne peut être exclu.

Cependant, selon Sport Witness (citant le point de vente espagnol AS), Man Utd pourrait devenir le club à bénéficier de la baisse des prix. United montrerait « un intérêt palpable » pour un accord et pourrait « faire échouer » les plans tardifs de Chelsea.

