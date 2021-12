La révélation du cancer de Mark Hoppus de Blink-182 est survenue par accident

Le leader de Blink-182, Mark Hoppus, a annoncé qu’il souffrait d’un lymphome diffus à grandes cellules B de stade 4 en juin à la suite d’un diagnostic en avril, et le rockeur a révélé dans une nouvelle interview à GQ que le partage de cette information avec le monde avait été entièrement fait par accident. Hoppus a expliqué qu’il avait accidentellement téléchargé une photo de lui-même recevant une chimiothérapie sur son histoire Instagram.

« Tout au long de la journée, alors que je reçois une chimiothérapie et que de plus en plus de sacs de produits chimiques sont déposés dans mon corps, d’autres personnes me tendent la main et se disent: » Mec, qu’est-ce qui se passe? « », a déclaré Hoppus, expliquant que Benadryl et la chimiothérapie l’avait rendu oublieux et hors de lui. « La chimio, c’est comme être sur le pire vol international de nuit où vous ne pouvez pas dormir ou vous mettre à l’aise », a-t-il expliqué. « Je me sentais tellement s—– et le brouillard cérébral est si mauvais. Le cerveau de la chimio me brise le cœur parce que je peux me sentir diminué mentalement en ce moment. »

« Peut-être qu’une partie de moi l’a posté inconsciemment sur mon principal, mais je ne l’ai certainement pas fait exprès », a poursuivi Hoppus. « Mais je ne sais pas. J’avais l’impression qu’un pansement avait été arraché et j’ai pu être honnête avec les gens. » Après la révélation, Hoppus a publié une déclaration sur ses réseaux sociaux concernant son état de santé. « Au cours des trois derniers mois, j’ai subi une chimiothérapie contre le cancer », indique le communiqué. « J’ai un cancer. Ça craint et j’ai peur, et en même temps, j’ai la chance d’avoir des médecins, une famille et des amis incroyables pour m’aider à traverser ça. » Hoppus a depuis été déclaré sans cancer après plusieurs cycles de chimiothérapie.

Le diagnostic et le traitement de Hoppus l’ont rapproché de ses anciens camarades du groupe Blink-182, Travis Barker et Tom DeLonge. « Je me suis dit ‘Oh merde, réunion de groupe ! » DeLonge a expliqué. « Nous sommes entrés dans plus de choses de la vie. Ce que nous avons appris au fil des ans sur nous-mêmes. Comment nous avons grandi, comment rien n’a vraiment d’importance quand il s’agit de ce à quoi nous étions confrontés à ce moment-là. Et donc, ce n’était pas le cas. une grande réunion à propos de Blink-182, il s’agissait plutôt de rencontrer des frères et de dire : « Comment soutenons-nous Mark ? » »