La revendication de confidentialité de Meghan rejetée par un expert alors que la duchesse « attendait de revenir sous les projecteurs » | Royale | Nouvelles

Un expert royal a affirmé que Meghan Markle “ne cherchait pas la vie privée” après son départ dramatique de la famille royale, mais attendait plutôt que son affaire judiciaire liée à la vie privée se termine avant de revenir sous les projecteurs. La duchesse de Sussex a déposé une plainte pour atteinte aux droits d’auteur contre le Mail dimanche après avoir publié des extraits de sa lettre privée, mais est apparue peu de temps après dans une interview révélatrice d’Oprah Winfrey avec son mari, le prince Harry.

S’adressant à Royally Us à propos de l’affirmation de Meghan selon laquelle son interview avec Oprah était “cathartique”, l’expert Jonathan Sacerdoti a déclaré: “Je dois dire que cela m’a marqué.

“Alors ils ont dit qu’ils attendaient le moment à cause du procès avec le Mail, et bien sûr ce procès avec le Mail concernait l’une des choses que nous entendons beaucoup d’eux, qu’ils sentent que leur vie privée est envahie et fait intrusion.

“Il s’agissait d’une lettre que le père de Meghan Markle avait, dont il était séparé, et il a divulgué au journal certains des mots qu’elle avait dits dans la lettre, et elle a ensuite déposé une réclamation pour droit d’auteur contre le journal pour l’avoir publié.

“Maintenant, ça va, ce genre de carrés avec leur image de vouloir la vie privée et de vouloir que la presse s’en aille, mais ensuite ils ont attendu que cette affaire judiciaire soit terminée et au moment même où c’était, ils ont décidé d’aller faire cette interview massive qui était puis télévisé dans le monde entier.

“Ces deux choses ne vont pas vraiment bien ensemble pour moi et pour beaucoup de gens.

“Ce n’est pas quelqu’un qui recherche la vie privée, c’est quelqu’un qui attend la fin de son affaire judiciaire liée à la vie privée, puis qui revient directement sous les projecteurs.”

Meghan Markle et le prince Harry se sont entretenus avec l’animatrice de l’émission de discussion américaine Oprah Winfrey pour une interview explosive de 2 heures qui a été diffusée sur CBS le 7 mars 2021.

Au cours de l’interview de grande envergure, le couple a détaillé les raisons de son départ de la famille royale et a parlé de sa relation tendue avec Buckingham Palace.

Leur entretien avec Oprah Winfrey est intervenu peu de temps après la victoire de Meghan en février contre le Mail on Sunday dans une affaire très controversée de confidentialité et de droit d’auteur.

En février 2019, le Mail on Sunday a publié une série d’extraits d’une lettre privée que la duchesse avait écrite à son ex-père, Thomas Markle.

Dans les semaines qui ont précédé le mariage royal en mai 2018, la duchesse s’était brouillée avec son père, après qu’il est apparu qu’il avait collaboré avec les paparazzi pour une série de photographies mises en scène. Il a ensuite vendu des extraits de sa lettre privée au Mail on Sunday.

Meghan Markle a poursuivi ANL, déclarant que la publication des articles avait abusé de ses informations privées, violé ses droits d’auteur et violé la loi sur la protection des données.