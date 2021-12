La revendication de l’appareil photo perforée de l’iPhone 14 est soutenue par un nouveau rapport

L’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a été le premier à suggérer que l’année prochaine, une caméra perforée pour iPhone 14 remplacerait l’encoche, et cela est soutenu par un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement aujourd’hui.

Le rapport indique que LG fournira certains des panneaux d’affichage avec les découpes perforées…

Kuo a prédit pour la première fois le changement de conception majeur en mars.

Selon Kuo, Apple prévoit de commencer à remplacer la conception actuelle de l’encoche introduite avec l’iPhone X par une nouvelle conception d’affichage à trous perforés sur iPhone qui ressemble à ce que Samsung utilise pour ses téléphones phares Galaxy. […] Tous les iPhones de la gamme pourraient adopter cette conception d’affichage perforée si les rendements des produits le permettent, bien que Kuo se couvre et affirme qu’au moins les modèles haut de gamme (vraisemblablement Pro) l’adopteront au second semestre de l’année prochaine.

Kuo a déclaré plus tard que la conception du punch-hold serait en effet limitée aux deux modèles Pro, et cela a été soutenu par d’autres sources.

Dernier rapport de caméra perforée pour iPhone 14

TheElec dit que LG fournira certains des panneaux d’affichage pour l’iPhone 14, la première fois que la société fournira des panneaux OLED à Apple. LG fabrique depuis longtemps des écrans LCD pour les générations précédentes d’iPhone.

LG Display fournira des panneaux OLED à transistors à couche mince (TFT) en oxyde polycristallin à basse température (LTPO) pour les iPhones d’Apple lancés l’année prochaine, a appris TheElec. Remporter la commande de LTPO TFT OLED de Cupertino, malgré le faible volume, est essentiel pour le fabricant de panneaux sud-coréen car cela lui permettra de conserver un avantage sur son rival chinois BOE, qui cherche activement à étendre sa part dans le panneau OLED d’Apple. chaîne d’approvisionnement. LTPO TFT prend en charge le taux de rafraîchissement de 120 Hz et est une technologie de pointe que les fabricants de smartphones appliquent à leurs panneaux OLED haut de gamme pour smartphones haut de gamme. Samsung Display, qui domine la fourniture de panneaux OLED à Apple, a fourni le panneau LTPO TFT OLED utilisé dans les modèles Pro de la série iPhone 13 cette année.

Le rapport faisait brièvement mais spécifiquement référence aux écrans perforés.

LG Display fournira également les panneaux LTPO TFT OLED avec la technologie d’affichage à trous, où il y a un trou sur le côté supérieur du panneau pour la caméra frontale.

Fait intéressant, les sondages des lecteurs . sur les caméras perforées ont montré des vues très divisées. Alors qu’un trou serait plus petit, certains le considèrent comme plus visible que l’encoche, qui s’estompe souvent dans la zone de la barre d’état pour être effectivement invisible. On ne sait pas si la même chose serait vraie pour un trou de perforation.

