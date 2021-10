La revendication de l’iMac 2022 soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses – .

Un nouveau rapport propose aujourd’hui un aperçu revendiqué des plans iMac 2022 d’Apple, à savoir privilégier la qualité à la quantité en ce qui concerne l’affichage. Le rapport indique qu’Apple s’en tient à 27 pouces pour l’iMac de l’année prochaine, mais offrira la même technologie d’affichage que celle utilisée dans les modèles MacBook Pro qui viennent d’être lancés.

Cela contredit les attentes d’un iMac 32 pouces, qui semblerait la prochaine étape évidente pour plusieurs raisons…

Tout d’abord, le fait qu’un écran de 27 pouces semble assez exigu par rapport aux normes d’aujourd’hui. Je veux dire, c’était un énorme écran lorsque le premier iMac 27 pouces a été introduit en 2009, mais en 2021, il a l’air plutôt avare. En effet, les moniteurs 27 pouces sont très couramment utilisés dans les configurations à deux et trois moniteurs, plutôt que seuls.

Certes, je suis allé à quelque chose d’extrême avec mon moniteur de 49 pouces, mais il ne s’agit en fait que d’une configuration double de 27 pouces sans la distraction des lunettes centrales.

Deuxièmement, Apple a choisi 32 pouces pour son Pro Display XDR. Il aurait semblé logique de créer la prochaine génération d’iMac pour correspondre à cela.

Le rapport d’aujourd’hui dit que non.

Ce matin, l’analyste d’affichage Ross Young a tweeté qu’il s’attend à ce qu’Apple lance un iMac 27 pouces au premier trimestre 2022, doté d’un écran mini-LED 120 Hz, tout comme les écrans des MacBook Pro dévoilés cette semaine.

Plutôt que d’augmenter la taille de l’écran, dit Ross, Apple se concentrera plutôt sur une amélioration significative de la qualité de l’affichage – en apportant les mêmes fonctionnalités que celles des modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Cela doit certainement être considéré comme une affirmation plausible. Comme nous l’avons noté, la source a un bon bilan dans ce domaine.

Ross Young a des antécédents très fiables lorsqu’il s’agit de prédire les engagements d’Apple dans la chaîne d’approvisionnement pour les composants d’affichage. En fait, il était essentiellement la seule personne à suggérer que les nouveaux MacBook Pro offriraient un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz avant l’événement Unleashed, et il s’est bien sûr avéré correct.

Il serait également logique qu’Apple présente la dernière technologie d’affichage d’abord sur les petits écrans des modèles MacBook Pro, puis sur les plus grands iMac.

En même temps, cependant, il y a quelque chose d’étrange dans l’idée. Bien que certains utilisateurs professionnels aiment le facteur de forme de l’iMac et souhaiteraient la nouvelle technologie d’affichage, ils voudront également les puces M1 Pro et M1 Max. En fait, une version de bureau avec un écran plus grand du MacBook Pro.

Alors ce nouveau modèle est-il un iMac Pro ? Peut-être, mais est-il judicieux d’avoir un Mac pro 27 pouces à côté d’un moniteur pro 32 pouces ?

D’un autre côté, s’il s’agit d’une machine grand public, est-il judicieux d’avoir à la fois un iMac grand public 24 pouces et 27 pouces ? On peut affirmer que 14 pouces et 16 pouces sont également de taille proche, mais de petites différences de dimensions et de poids peuvent être importantes lorsqu’il s’agit d’un ordinateur portable. Pour un ordinateur de bureau, une si petite différence semblerait étrange.

Apple pourrait avoir un iMac 24 pouces alimenté par M1 et un iMac Pro M1 Pro/Max, mais la société vient de séparer la taille de l’écran et les performances dans le MacBook Pro : vous pouvez spécifier le modèle 14 pouces avec exactement les mêmes options et maxima comme celui de 16 pouces.

Ou Young a-t-il raison au sujet des spécifications d’affichage mais a-t-il tort au sujet du produit prévu ? Est-ce réellement pour un moniteur de 27 pouces de remplacer enfin l’écran Apple Thunderbolt abandonné ? C’était en fait la supposition initiale de Young avant qu’il ne change d’avis.

En ce moment, j’ai plus de questions que de réponses.

Si je devais parier, j’opterais pour un iMac Pro. Oui, il est étrange d’avoir un iMac pro 27 pouces et un moniteur pro 32 pouces, mais peut-être que le marché du Pro Display XDR est si petit qu’il n’est effectivement pas pertinent dans ce contexte. Apple lance donc un nouvel iMac Pro avec les options M1 Pro et M1 Max, ainsi que la dernière technologie d’affichage pro.

27 pouces me semblent toujours petits, mais je sais que certains professionnels aiment avoir une configuration tout-en-un avec un écran de taille décente qui est toujours transportable pour une utilisation sur site, alors c’est peut-être une bonne partie du marché.

C’est ma meilleure hypothèse sur la façon de donner un sens à cela; Qu’en est-il du tien? Faites-nous part de vos théories dans les commentaires.

Image conceptuelle : Svetapple

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :